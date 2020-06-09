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رياضة

لاعبو المنتخب الأولمبي رجال.. شوقي غريب: أشكر الرئيس السيسي على دعمه للرياضة.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:28 ص
شوقي غريب والرئيس
شوقي غريب والرئيس السيسي
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محمد رشاد
وجه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للرياضة، وأيضا إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة لاختياره وجهازه المعاون لتولي مهمة تدريب منتخب الفراعنة تحت 23 سنة في بطولة أمم إفريقيا عام 2018، والذي بدوره وضع برنامجا خاض خلاله عددا من المباريات الودية مع مختلف المدارس الكروية وتم تنفيذه بنسبة 100%.


وقال غريب  في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: تعرضنا لمواقف كثيرة سواء خلال التقدم على المنافس الحفاز على المكسب، أو التأخر في النتيجة والعودة للمكسب، مشددا على أنه أهَّل اللاعبين للتعامل مع الضغوط العالية، بسبب وجود الجماهير.

وشدد شوقي غريب على أن عظمة اللاعب المصري ظهرت في مباراة غانا، بعدما تأخرنا مرتين في النتيجة، وتمكننا من إنهاء المباراة فائزين بنتيجة 3 / 2، مشيرا إلى أنه كان يضم جيلا مميزا يتحمل الصعوبات والضغوط، وهذه البطولة حدث عظيم سيظل الجميع يتذكرها.

وتمنى شوقي غريب تحقيق نتائج قوية في أولمبياد طوكيو ورد الجميل للشعب المصري، مكررا شكره لرئيس الجمهورية على تكريم المنتخب الأولمبي ومنحه أوسمة رياضية.
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