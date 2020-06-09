فيفا والأولمبية الدولية.. هانى حتحوت يكشف خطوات تصعيد الأهلى ضد رئيس الزمالك..فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت: إن إدارة النادي الأهلي أرسلت خطابين إلى اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية المصرية، للاستفسار عن مصير الشكاوى المقدمة ضد ما وصفه بتجاوزات مرتضى منصور، رئيس الزمالك.
وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن الأهلى طلب معرفة مصير الخطابات الرسمية التي أرسلها في وقت سابق وحملت شكوى ضد ما وصفته بتجاوزات، مرتضى منصور، حيث تقدم النادي الأحمر بـ10 شكاوي دفعة واحدة في شهر أكتوبر الماضي، إلى 10 جهات مختلفة منها اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة المصري.
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وأوضح هانى حتحوت، أن الأهلي طلب ردا نهائيا إما بالبت في الشكاوى أو إعلان التنحي عن مناقشتها، من أجل التصعيد خلال الفترة المقبلة، عن طريق اللجوء للفيفا واللجنة الأولمبية الدولية.
ويرى هانى حتحوت، أن الأهلى بدأ بالرد على ماوصفته بتجاوزات رئيس الزمالك، بنفس طريقته، عن طريق دعم مستشاره السابق، محمد عثمان والذى تقدم باستقالته من أجل التفرغ للرد على مرتضى منصور.