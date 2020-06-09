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توك شو

بس لسه عيِّلة شقيِّة.. شريف منير عن ياسمين عبدالعزيز: نضجت وبقت راسية.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:22 ص
الفنان شريف منير
الفنان شريف منير
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محمود محسن
وصف الفنان شريف منير ، عمرو محمود ياسين بأنه مبدع وشخص متعايش وسط الناس، وعندما تعاملت معه؛ اثبت لي طوال فترة تصوير العمل في اللوكيشن، أنه شخص "خارج من بيت محترم".

وأضاف " منير" في حوار عبر تطبيق " زووم " عبر برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث ، أنه شخص عالي الخلق، مشيرًا إلي أن المسلسل حمل تركيبة جديدة من الكوميديا والاجتماعيات بالاضافة للرومانسية والـ" سسبنس " .

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وكشف شريف منير عن أن تركيبة الأشخاص والإبداع فيها رغم تناقضها، يعود فيها الفضل لعمرو محمود ياسين بالاساس .

وعلق على تجربته الأولى مع ياسمين عبد العزيز في مسرحية " كده أوكيه " ومدى التغير الذي طرأ عليها في التجربة بين عامي 2003 و 2020 قائلا " ياسيمن عبد العزيز فنانة بتلعب أدوار كتير الكوميدي كوميدي والتراجيدي تراجيدي ".

وأشار إلى أن التغيرات التي طرات على ياسمين عبد العزيز في العملين اللذان شاركها فيهما؛ تعكس انها تغيرت ونضجت بشكل أكثر، وقال: "فرق كبير، نضجت وبقت راسية، وعجبني فيها إنها طبيعية خالص، لكن الشيء الوحيد اللي ما اتغيرش فيها، إنها  " .
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