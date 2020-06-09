بس لسه عيِّلة شقيِّة.. شريف منير عن ياسمين عبدالعزيز: نضجت وبقت راسية.. فيديو

وصف الفنان شريف منير ، عمرو محمود ياسين بأنه مبدع وشخص متعايش وسط الناس، وعندما تعاملت معه؛ اثبت لي طوال فترة تصوير العمل في اللوكيشن ، أنه شخص "خارج من بيت محترم".





وأضاف " منير" في حوار عبر تطبيق " زووم " عبر برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث ، أنه شخص عالي الخلق، مشيرًا إلي أن المسلسل حمل تركيبة جديدة من الكوميديا والاجتماعيات بالاضافة للرومانسية والـ" سسبنس " .





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وكشف شريف منير عن أن تركيبة الأشخاص والإبداع فيها رغم تناقضها، يعود فيها الفضل لعمرو محمود ياسين بالاساس .





وعلق على تجربته الأولى مع ياسمين عبد العزيز في مسرحية " كده أوكيه " ومدى التغير الذي طرأ عليها في التجربة بين عامي 2003 و 2020 قائلا " ياسيمن عبد العزيز فنانة بتلعب أدوار كتير الكوميدي كوميدي والتراجيدي تراجيدي ".



