غير مطابقة للمواصفات.. محافظ الجيزة: غلق مصنع ينتج كمامات وبدل وقائية في المنيب

أعلن محافظ الجيزة أحمد راشد، عن ضبط مصنع لعمل الكمامات والبدل الوقائية ، غير مطابقة للمواصفات ، وبدون ترخيص ، في المنيب ، بمنطقة أبو زارع ، بشارع السويس.





وأكد المحافظ أنه تم غلق وتشميع المصنع ، مع التحفظ على الاقمشه والكمامات المتواجدة ، واصطحاب أحد المسئولين المتواجدين بالمصنع إلى قسم الجيزة.





وقاد الحملة- التي تم خلالها غلق المصنع- تيسير عبد الفتاح ، رئيس حي جنوب الجيزة ، حيث تم الغلق والتشميع والتحفظ على 48 ماكينة خياطة، المستخدمة في صنع المنتجات المخالفة، وإخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.



