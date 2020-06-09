غير مطابقة للمواصفات.. محافظ الجيزة: غلق مصنع ينتج كمامات وبدل وقائية في المنيب

أعلن محافظ الجيزة أحمد راشد، عن ضبط مصنع لعمل الكمامات والبدل الوقائية، غير مطابقة للمواصفات، وبدون ترخيص، في المنيب، بمنطقة أبو زارع، بشارع السويس.
وأكد المحافظ أنه تم غلق وتشميع المصنع، مع التحفظ على الاقمشه والكمامات المتواجدة، واصطحاب أحد المسئولين المتواجدين بالمصنع إلى قسم الجيزة.
وقاد الحملة- التي تم خلالها غلق المصنع- تيسير عبد الفتاح، رئيس حي جنوب الجيزة، حيث تم الغلق والتشميع والتحفظ على 48 ماكينة خياطة، المستخدمة في صنع المنتجات المخالفة، وإخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.
وأكد محافظ الجيزة، مواجهة كافة أوجه الغش التجاري أو التلاعب بصحة المواطنين، مشددًا على غلق وتشميع أي منشأه مخالفة، مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.