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لمدة 6 أشهر.. محافظ كفر الشيخ: وقف تراخيص البناء فى المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:14 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، إنه يتم التعامل مع أى تعد على أراضى الدولة، ويتم التصدى له فى التو واللحظة خاصة إذا تم فى فترات الحظر ويتم ضبط المتواجدين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على الأدوات المستخدمة.

وأشار محافظ كفر الشيخ، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه تم إيقاف البناء فى المدن الكبرى بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

وتابع يتم إيقاف التراخيص للمقاولين الذين أصدروا تراخيص للبناء فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، موضحًا أنه يتم إيقاف التراخيص لمدة 6 أشهر وإعادة تشغيلها بعد تقنين الأوضاع وأن يكون المبنى متوافق مع المنطقة ومواصفات البناء القياسية.

وأضاف أنه لا تهاون مع أى من المخالفين والمتعدين على أراضى الدولة، حيث يتم تحويلهم للنيابة العسكرية فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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