في حملة مكبرة.. إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمراكز الفيوم

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية مستمرة بصفة يومية بالتعاون مع جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية ومديري اللإدارات الزراعية بالمراكز وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية.





تأتي في ظل قانون الطوارئ وبهدف عدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل. وقال إن هذه الحملات





وخلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق بقيادة المهندس نبيل لملوم مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق وقوات الشرطة بقيادة اللواء محمد يحيى مساعد مدير أمن الفيوم بإزالة ٣ حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة ٢ قيراط و٢ سهم بناحية قارون وبالتعاون مع مأمور مركز شرطة يوسف الصديق وقوة من الشرطة وبحضور علي نبوي نائب رئيس المركز والمهندس عثمان علي رئيس قسم الحماية والمهندس مؤمن فتحي مدير الجمعية بناحية قارون والي.





كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس عبدالتواب موسي مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس وقوات الشرطة بقيادة العميد أشرف عبدالسميع مأمور المركز بتنفيذ حملة مكبرة بمركز سنورس لإزالة تعديات على الأرض الزراعية بقريتى جرفس ومطرطارس.





وأسفرت الحملة عن ازالة ٧ حالات على مساحة ١١ قيراطا ونصف بحضور جمال العوامى نائب رئيس مركز سنورس وحماية الأراضي بالإدارة والمجلس ومديري الجمعيات الزراعية.



