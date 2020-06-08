محافظ كفر الشيخ يبحث التعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد ..صور

بحث اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، مع الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عمليات رصد وتتبع الملوثات بكافة أنواعها.





كما بحث محافظ كفر الشيخ ، سبل مكافحة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ومراقبة التغيرات بالمحافظة، بالإضافة إلى رصد، ومراقبة، ورسم خرائط للنظم الإيكولوجية المختلفة.





كما ناقش محافظ كفرالشيخ، إنتاج الخرائط الاستثمارية لكافة المجالات وخاصة الأنشطة الساحلية والبحرية والاستزراع السمكي، ودعم نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقات الاستشعار عن بُعد في الدراسات البيئية بالمحافظة، فضلًا عن تحقيق التنمية المستدامة لبحيرة البرلس، وتنمية الثروة السمكية.





جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور عبد العزيز بلال، رئيس شعبة التطبيقات الزراعية، الدكتور سيد سعيد، رئيس قسم التربة، الدكتور محمد جلهوم، باحث بقسم التربة بالهيئة القومية للاستشعار عن بُعد، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.



