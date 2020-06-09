دون وفيات.. تايلاند تسجل إصابتين جديدتين بـ فيروس كورونا

أعلنت تايلاند، اليوم، الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" دون تسجل أي وفيات، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت السلطات الصحية في تايلاند إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البلاد قد ارتفعت إلى 3121 حالة.





وأوضحت بانبرابا يونجتراكول المتحدثة باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 الحكومي إن الإصابتين الجديدتين هما لتايلانديين عائدين من الخارج.





ولم تعلن تايلاند عن أي حالة عدوى محلية بالفيروس منذ 15 يوما وتماثل 2973 مريضا فيها للشفاء.



