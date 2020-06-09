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أخبار العالم

دون وفيات.. تايلاند تسجل إصابتين جديدتين بـ فيروس كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:21 ص
أعلنت تايلاند، اليوم
أعلنت تايلاند، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت تايلاند، اليوم، الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" دون تسجل أي وفيات، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت السلطات الصحية في تايلاند إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البلاد قد ارتفعت إلى 3121 حالة.

وأوضحت بانبرابا يونجتراكول المتحدثة باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 الحكومي إن الإصابتين الجديدتين هما لتايلانديين عائدين من الخارج.

ولم تعلن تايلاند عن أي حالة عدوى محلية بالفيروس منذ 15 يوما وتماثل 2973 مريضا فيها للشفاء.

وقد سجلت تايلاند 58 حالة وفاة فقط منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد. 
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