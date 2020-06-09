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اقتصاد

إيقاف التداول لمدة 10 دقائق على أسهم 11 شركة.. تباين مؤشرات البورصة فى مستهل التعاملات

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:49 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء حيث هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 11087 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 1653 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 12703 نقطة، وانخفض مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 4238 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 1280 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 2053 نقطة.
 
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وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الدولية للمحاصيل الزراعية، جلاكسو سميثكلاين، الحديد والصلب المصرية، السويس للأسمنت، الألومنيوم العربية، اودن للاستثمارات المالية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية.
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