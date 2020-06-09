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مرأة

من الثلاجة.. 10 أغذية نباتية لزيادة مستويات الطاقة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:52 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يمكن للأطعمة والسكريات المصنعة، أن تجعلك تشعر بالخمول وتخفض مستويات طاقتك ويقول بانين شاهين، مدير التغذية في فيتنس فيرست الشرق الأوسط: إن تناول أطعمة كاملة غنية بالدهون الصحية والفيتامينات والمعادن سيعطي مستويات طاقتك دفعة كبيرة ويقلل من مستويات التوتر لديك.

تشارك هنا بعض الأطعمة الصديقة للنباتيين لمساعدتك على محاربة التعب:

يعد الموز من أفضل الأطعمة للطاقة. فهي مصدر ممتاز للكربوهيدرات ومليئة بالبوتاسيوم وفيتامين B6 - وكلها يمكن أن تساعد في تعزيز مستويات الطاقة في الجسم.

الأرز البني مغذي للغاية. إنه أقل معالجة من الأرز الأبيض ويحتفظ بقيمة غذائية أكبر في شكل الألياف والفيامينات والمعادن. بفضل محتواه من الألياف ، يحتوي الأرز البني على مؤشر انخفاض نسبة السكر في الدم ، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم والحفاظ على مستويات ثابتة طوال اليوم.

التفاح غني بالسكريات الطبيعية والألياف ويوفر إطلاق طاقة بطيء ومستدام. يساعد التفاح الغني بمضادات الأكسدة على إبطاء هضم الكربوهيدرات وإطلاق الطاقة على مدار فترة زمنية أطول.

الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ واللفت والبروكولي والخس والجرجير كلها مصادر ممتازة لفيتامين ب ولها دور مهم في إنتاج الطاقة.

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