النيل الأهلية تستضيف فينسنت تشان رئيس جمعية هندسة الاتصالات الدولية

تستضيف جامعة النيل الأهلية في بث حي مباشر ؛ عبر الحواسب والهواتف الذكية ؛ من خلال تقنية (ZOOM) يوم الخميس المقبل الموافق 11 يونيو الجاري ؛ الساعة السابعة مساء ، الأستاذ الدكتور فينسنت تشان ، أحد علماء وأساتذة جامعة MIT البارزين في مجال الاتصالات والشبكات، ورئيس جمعية هندسة الاتصالات الدولية .





اقرأ ايضا | جامعة النيل الأهلية الأولى عالميًا في ثلاثة مجالات بحثية متخصصة



ويتحدث د. فينسنت تشان، من الولايات المتحدة الأمريكية ؛ في لقائه على الهواء لطلاب وأساتذة جامعة النيل الأهلية وضيوف الجامعة ولكل المتابعين في مصر عن "مستقبل معمارية شبكات الأتصال وتأثيرات وباء كورونا من المنظور التكنولوجي والفني - التمويلي – التشريعات والسياسات"،





من جانيه صرح د. طارق البواب ؛ عميد كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل الأهلية ؛ ورئيس تحرير المجلة العلمية لهندسة الاتصالات ، والتي تنشرها الجمعية العلمية لهندسة الاتصالات برابطة مهندسي الكهرباء والالكترونيات.، بأن المحاضرة تأتي في إطار البرنامج الثقافي والعلمي المميز، الذي تنظمه الجامعة ويحاضر فيه كبار العلماء والشخصيات الدولية، المصرية والأجنبية البارزة ؛ لتوضيح التطور المستقبلي والمتوقع خلال جائحة كورونا وما بعدها.





اقرأ ايضا | جامعة النيل تستضيف مدير بنك بالبحرين لمناقشة تداعيات كورونا الاقتصادية







ويتناول اللقاء تأثيرات أزمة كورونا على الاتصالات والشبكات وآليات التحول الرقمي والتشريعات في هذا المجال كما يتطرق إلى كيفية الأستفادة من نظم الاتصالات الحديثة في تتبع الاوبئة وتحذير المخالطين لمن يثبت مرضه.





وأشار عميد كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل الأهلية ، أن هذه المحاضرة هي الرابعة التي تقدمها الجامعة خلال الموسم الثقافى الحالي ، وتأتى استكمالا للحوار الذي تتبناه الجامعة في عدد من القضايا الهامة المواكبة للأزمة التي يمر بها العالم بسبب فيروس ” كورونا “.





وكانت جامعة النيل قد نظمت عدة محاضرات سابقة في مجال الاقتصاد ألقاها الدكتور محمود محيي الدين، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشئون التنمية المستدامة، ونائب رئيس البنك الدولي الأسبق، ووزير الاستثمار المصري الأسبق ؛ وأستاذ المالية المتميز بكلية الإدارة بجامعة النيل ؛ والدكتور عادل اللبان ؛ المدير التنفيذى للبنك الأهلى المتحد بالبحرين ؛ والدكتور محمد العريان خبير الاقتصاد العالمي وأحد أهم المحللين الاقتصاديين والماليين فى العالم





وقال الدكتور طارق خليل ؛ رئيس جامعة النيل الأهلية ؛ أن اللقاء يستحوذ على اهتمام عدد كبير من المتابعين خاصة وأنه سينقل مباشرة على الصفحة الرسمية لجامعة النيل الأهلية عبر فيسبوك https://www.facebook.com/NileUniversity/ وسيتابعه لفيف من رجال الأعمال والاقتصاد والسياسية وخبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر والوطن العربي والعالم في تجربة مهمة لمواجهة ما يتعرض له العالم من العزل والحظر بسبب فيروس كورونا .

وأكد أن الجامعة خلال تنظميها لهذه اللقاءات والمحاضرات تسعى أن تكون شريك أساسي في مناقشة التحديات التي تواجه المجتمع المحلي والدولي ورصد المشكلات الإقليمية والعالمية، و المساهمة في صياغة مختلفة للرؤى والأبعاد المتعلقة بالمشكلات على كافة المجالات ؛ خاصة وأن اللقاء يدخل ضمن الأدوار الاجتماعية والتوعوية التى تقوم بها الجامعة من منطلق مسئولياتها خلال الأحداث التى تمر بها مصر والعالم ، فى محاولة لتحليل المشهد الراهن المحلي والعالمي وتداعيات ما بعد وباء كورونا.



