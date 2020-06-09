AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

الكتابة الأكاديمية والنشر العلمي.. ورشة تدريبية عن بعد بجامعة الملك خالد بالسعودية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:22 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى

 تنظم إدارة  البحث العلمي بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية  ورشة تدريبية بعنوان "الكتابة الأكاديمية والنشر العلمي"، يقدمها البروفيسور توماس ليزكيفيتش مساء يومي الأربعاء والخميس القادميين بواقع 3 ساعات يوميًّا.


اقرأ أيضا: بصيرة عمياء .. مجموعة نصوص نثرية جديدة لـ سهى نعجة

 وأوضح الدكتور حامد مجدوع القرني عميد البحث العلمي بالجامعة أن الورشة ستقام باللغة الإنجليزية وتأتي في إطار برنامج "مبادرون" الذي أطلقته الجامعة مؤخرًا وتستهدف الباحثين والباحثات .

 وأشار  إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز وتنمية مهارات الكتابة الأكاديمية والنشر العلمي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بصيرة عمياء .. مجموعة نصوص نثرية جديدة لـ سهى نعجة

مسابقة أكسبوجر للتصوير المنزلي تختتم رحلتها بأكثر من 7.800 مشاركة من 83 دولة

ترشيحاتنا

حكم استخدام السبحة فى الذكر

بدءا من 1 يوليو.. وزير الكهرباء يعلن موعد تلقى طلبات العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يهنئ الرئيس السيسي.. وإعلان قيمة عقد مصطفى شوبير.. والقيعي يوجه رسالة لرئيس الزمالك

كان يفترض أن تحدث 2019..وزير الكهرباء: رفع الدعم الكامل عن الفواتير يوليو 2021

تفشى في أغسطس الماضي.. الأقمار الصناعية تكشف تطورا خطيرا بشأن ظهور كورونا في الصين

داء الفيالقة.. مرض تنفسي قاتل يصيب العالم بعد كورونا

AdvertisementS

أسعار الكهرباء الجديدة.. شاكر: ضم حلايب وشلاتين لأول مرة على الشبكة القومية

تفشى في أغسطس الماضي.. الأقمار الصناعية تكشف تطورا خطيرا بشأن ظهور كورونا في الصين

الكهرباء: تخفيض سعر الكيلو وات للطاقة الصناعية 10 قروش

اسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2020.. التطبيق يبدأ من يوليو القادم

أسعار الكهرباء الجديدة.. الوزير: نعترف أن لدينا أخطاء فى فواتير التحصيل

نعمل على 5 أنواع.. كبير الأطباء في الصين يعلن موعد طرح أول لقاح لـ فيروس كورونا

الكهرباء توضح الفئات المطبق عليها الزيادة الجديدة..فيديو

لا أعلم من أين تأتي بهذا الحديث؟.. شوبير لـ مرتضى منصور: ملكش دعوة بالأهلي

داء الفيالقة.. مرض تنفسي قاتل يصيب العالم بعد كورونا

الصحة تكشف تفاصيل الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى بنها التعليمى

بعد قليل.. إعلان نتيجة الدور الأول لسنوات النقل والشهادتين الإبتدائية والإعداداية الأزهرية

وزير الكهرباء لـ صدى البلد: الزيادة الجديدة في الأسعار معقولة.. وتوقيت القرار ليس شخصيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإجمالي 8559 سيارة.. الـSUV الأكثر مبيعا في مصر .. صور

بعد بتر ساقيه.. طفل 5 أعوام يطلق حملة لجمع التبرعات لصالح مستشفى للأطفال

حفاظًا على التباعد الاجتماعي.. عروسان يقيمان حفل زفافهما في حضور 6 أشخاص.. شاهد