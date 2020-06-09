الكتابة الأكاديمية والنشر العلمي.. ورشة تدريبية عن بعد بجامعة الملك خالد بالسعودية

تنظم إدارة البحث العلمي بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية ورشة تدريبية بعنوان "الكتابة الأكاديمية والنشر العلمي"، يقدمها البروفيسور توماس ليزكيفيتش مساء يومي الأربعاء والخميس القادميين بواقع 3 ساعات يوميًّا.





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وأوضح الدكتور حامد مجدوع القرني عميد البحث العلمي بالجامعة أن الورشة ستقام باللغة الإنجليزية وتأتي في إطار برنامج "مبادرون" الذي أطلقته الجامعة مؤخرًا وتستهدف الباحثين والباحثات .

وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز وتنمية مهارات الكتابة الأكاديمية والنشر العلمي.