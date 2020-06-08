بصيرة عمياء .. مجموعة نصوص نثرية جديدة لـ سهى نعجة

أصدرت الآن ناشرون وموزعون ، كتاب "بصيرة عمياء"، للدكتورة سهى نعجة، التي تقدم فيها مجموعة من النصوص النثرية الوجدانيّة التي تخاطب رجلًا مفترضًا، يحضر بوصفه متلقيًا للشكوى والأنين والاستغاثة والشوق والتقريع، باثّةً خلجاتٍ أنثوية في مواجهة عالمه الطاغي الذي يحضر عند كل مفصل من مفاصل الخطاب.





واتسمت نصوص المجموعة بالشاعرية العالية، واللغة الرقيقة التي تتتابع خلالها الأفكار من حالة إلى أخرى دون فواصل أو توقف، سوى سكتات خفيفة بين فقرة وفقرة، فبدت النصوص في مجملها نصًا واحدًا، يأخذ القارئ أخذًا متسلسلًا من أول الكتاب حتى آخره.





ويبرز في غير مكان من النصوص تأثر الكاتبة بالموروث اللغوي الذي يعود إلى النصوص المؤسسة في التراث العربي الإسلامي.





يشار إلى أن د.سهى نعجة أستاذة جامعية في النحو والصرف والمعجميّات بالجامعة الأردنية. ولها إصدارات في حقل الدراسات الألسنية والأدبيّة، وانفتاح نقديّ مدروس على المعمار اللغوي الأدبيّ في النصوص الأدبيّة. وصدر لها قبل هذا الكتاب خمسة كتب في نصوص الأبيجراما هي: "تناص" (2014)، و"جمر وخمر" (2014)، و"لا إكراه في الوصل" (2015)، و"الصبح فينا تنفّس" (2016).