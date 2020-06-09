فريق طبي ينجح في استئصال تكيس بحجم كرة جولف من فم رضيع بالإسكندرية





وقال الدكتور صابر وهيب، أستاذ جراحات الأطفال والتشوهات الخلقية بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن الرضيع يبلغ من العمر 24 ساعة فقط، وجرى وضعه على جهاز تنفس صناعى بعد الولادة مباشرة لعدم تمكنه من التنفس بشكل طبيعى.





وأضاف وهيب أنه تم نقل المولود بواسطة إسعاف متخصص إلى أحد مستشفيات الإسكندرية لتقديم الرعاية اللازمة، موضحا أن التشخيص أظهر إصابة الرضيع بتكيس خلقى في الفم أسفل اللسان ما استدعى تدخلا جراحيا عاجلا.





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وأشار وهيب، الى أن الجراحة استغرقت قرابة الساعة، وتكللت بالنجاح بعد إزالة التكيس بالكامل والذي بلغت أبعاده "٦سم X ٧سم"، مؤكدا أن الطفل أصبح يتنفس بشكل طبيعى.