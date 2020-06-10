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اقتصاد

الإسكان: لا نية لتأجيل أقساط حاجزي الإعلان العاشر بالبريد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:02 ص
الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي
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آمنة عبدالعظيم
كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن عدم صحة تأجيل الأقساط ربع السنوية لحاجزى الإعلان العاشر والمحولين من الإعلان التاسع لشقق مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة".
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أن سداد الأقساط مستمر حتى 30 يونيو، ووفقا للمواعيد الدورية كل 3 أشهر.

وتابعت عبدالحميد، أن الحاجزين مازال أمامهم نحو عام من سداد الأقساط ربع السنوية بقيمة 2000 جنيه للوحدة 3 غرف وصالة 90 مترًا، و1500 جنيه للوحدة غرفتين وصالة 75 مترًا.

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وأشارت، إلى أن سداد الأقساط يتم بمكاتب البريد بموجب الرقم القومى للعملاء ومتاح السداد خلال أى يوم من أيام العمل طوال فترة الــ3 أشهر المحددة للقسط.

يذكر أن الإعلان العاشر تضمن نحو 200 ألف عميل تقدموا لحجز وحدات سكنية على أن يتم استلامها خلال 30 شهرًا، بدءًا من عام 2019.
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