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احذر فى زمن كورونا.. 8 مؤشرات تدل على نقص البروتينات بالجسم

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:33 م
صدى البلد
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آلاء حسن
في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد يجب الاهتمام بالجسم وصحته والحرص على عدم وجود نقص في البروتينات والفيتامينات لمواجهة الفيروسات والأمراض.

تمد البروتينات الجسم بالطاقة اللازمة ولها قدرة على تقوية العظام بشكل كبير وتتواجد البروتينات في اللحوم والفاصوليا ودبس الرمان والكثير من الأطعمة.

‏وكشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن مؤشرات لنقص البروتين بالجسم:
- فقد ملحوظ بالكتلة العضلية أو ترهلها
- زيادة الشهية وعدم الشبع
- تشقق بالجلد
- ضعف في الأظافر والشعر
- تكرار الإصابة بالأمراض لفائدته بالمناعة
- الشعور بالتعب دائمًا
- قد يصاحبه لخبطه في النوم
- ألم بالمفاصل
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