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محافظات

محافظ قنا يلتقي العاملين بمشروعات الأمن الغذائي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:00 م
اللواء أشرف الداودى،
اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا
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يوسف رجب
التقى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بالعاملين فى قطاع مشروعات الأمن الغذائى لحثهم على مواصلة البذل والعطاء والتفانى فى العمل  والعمل بروح الفريق لأن العمل الجماعى دائما ما يحقق النجاح.


جاء ذلك بحضور العميد وليد البيلى سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندس محمد رمضان مدير مشروعات الأمن الغذائى بمحافظة قنا.


وأكد الداودى، أن مشروعات الأمن الغذائى تهدف فى المقام الأول الى خدمة المواطن القنائى من خلال توفير السلع الغذائية المتنوعة ذات الجودة العالية بسعر منخفض بما يسهم فى الحفاظ على عدم ارتفاع أسعار السلع المماثلة المعروضة فى السوق.


وأضاف الداودى، يجب علينا العمل باجتهاد لتنمية هذه المشروعات و زيادة إنتاجيتها حتى تعود بالنفع على المواطنين من أبناء المحافظة والعاملين بالمشروعات.


وأضاف محافظ قنا، بأن هذه المشروعات تمثل ثروة كبيرة وتخدم عددا كبيرا من محدودى الدخل، مطالبًا العاملين بضرورة الحفاظ على المعدات الموجودة بالمزارع المختلفة والاهتمام برعاية الثروة الحيوانية والدواجن لضمان استمرار الإنتاج وتنميته.


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