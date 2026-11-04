مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير يعلن تشكيل «اللجنة الاستشارية العليا» لدورته الثامنة

في إطار استراتيجيته لتطوير الأداء الفني والمؤسسي، وتعزيز مكانته على خريطة المهرجانات السينمائية إقليميًا ودوليًا، أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير (CISFF)، ومؤسسة «بيت الفيلم»، عن تشكيل «اللجنة الاستشارية العليا» للمهرجان في دورته الثامنة، لتكون إطارًا استشاريًا ومؤسسيًا يضم نخبة من الأكاديميين وصناع السينما والخبراء في المجالات الثقافية والإبداعية.

وتضم اللجنة في عضويتها:

- المخرج والمنتج شريف مندور، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «بيت الفيلم».

- المخرج وحيد صبحي، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.

- الأستاذة الدكتورة غادة جبارة، وكيل نقابة المهن السينمائية، والرئيس السابق لأكاديمية الفنون.

- الأستاذة الدكتورة ميرفت أبو عوف، عميد كلية الفنون والفنون الإبداعية بجامعة إسليسكا، والمقرر العام للجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة.

- الأستاذ زيد الكردي، المنتج والموزع السينمائي، ورئيس مجلس إدارة شركة «فيلمولوجي».

- المهندس عدلي توما، رئيس مجلس إدارة شركة «جيمناي إفريقيا» (Gemini Africa)، ومؤسس وصاحب الملكية الفكرية لمشروع CinemaTech.



- الأستاذة سارة بيسادا، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة شركة «سولاري»، وعضو لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة.

- الأستاذ شريف فتحي، المنتج ورئيس مجلس إدارة Shift Studios.

وتتولى الباحثة حنان عزت مهام مقرر اللجنة.

وتتمثل مهام اللجنة الاستشارية العليا في المشاركة في صياغة وتطوير السياسات والرؤى الفنية للمهرجان، والمساهمة في اختيار لجان التحكيم والمكرمين، وتطوير البرامج والفعاليات الموازية، إلى جانب دراسة التحديات التي تواجه المهرجان واقتراح الحلول المناسبة لها، والعمل على توسيع شبكة الشراكات الاستراتيجية وفرص التعاون على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي تشكيل اللجنة تأكيدًا على توجه المهرجان نحو ترسيخ منظومة عمل مؤسسية ومستدامة، تستثمر خبرات أعضائها في دعم الإدارة التنفيذية، وتطوير أدوات العمل، وفتح آفاق جديدة أمام المهرجان، بما يعزز حضوره وتأثيره في صناعة السينما القصيرة عربيًا ودوليًا.