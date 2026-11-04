قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة سلوفينيا تشيد بمصر لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة ودورها كوسيط يسعى للتوصل لحل مناسب
فرصة أخيرة..قرار عاجل بإعادة فتح رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2027 حتى الأحد
قرار عاجل من الحكومة بشأن وقف «المنان».. يهم آلاف المواطنين في 3 محافظات
الإمارات تدرس إنشاء خط أنابيب نفط ثالث لتجاوز مضيق هرمز
الأمن القومي الإيراني: شعبنا هزم ترامب بثلاث جبهات.. عسكريا وفي مضيق هرمز وسياسيا داخل واشنطن
رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون لتوجيه ضربات لكل من يحاول المساس بنا
تشكيل ليفربول لمواجهة فنربخشة بدوري أبطال أوروبا
بعد فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونجرس.. العقود الآجلة لخام برنت تهبط بأكثر من 5 دولارات للبرميل
صفعة جديدة لنتنياهو.. إسرائيل تعتمد رسميًا نتائج الانتخابات وتفتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة
الحماية المدنية بالغربية تخمد نيران حريق محطة لتجميع قش الأرز بقرية البنوان
منتخب مصر للناشئين يهزم الإمارات بثلاثية ويتوج بطلا لكأس الخليج
وسط توتر ميداني متصاعد.. مقاتلات إسرائيلية تحلق على ارتفاعات منخفضة فوق جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير يعلن تشكيل «اللجنة الاستشارية العليا» لدورته الثامنة

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
تقى الجيزاوي

في إطار استراتيجيته لتطوير الأداء الفني والمؤسسي، وتعزيز مكانته على خريطة المهرجانات السينمائية إقليميًا ودوليًا، أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير (CISFF)، ومؤسسة «بيت الفيلم»، عن تشكيل «اللجنة الاستشارية العليا» للمهرجان في دورته الثامنة، لتكون إطارًا استشاريًا ومؤسسيًا يضم نخبة من الأكاديميين وصناع السينما والخبراء في المجالات الثقافية والإبداعية.

وتضم اللجنة في عضويتها:

- المخرج والمنتج شريف مندور، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «بيت الفيلم».
- المخرج وحيد صبحي، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.
- الأستاذة الدكتورة غادة جبارة، وكيل نقابة المهن السينمائية، والرئيس السابق لأكاديمية الفنون.
- الأستاذة الدكتورة ميرفت أبو عوف، عميد كلية الفنون والفنون الإبداعية بجامعة إسليسكا، والمقرر العام للجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة.
- الأستاذ زيد الكردي، المنتج والموزع السينمائي، ورئيس مجلس إدارة شركة «فيلمولوجي».
- المهندس عدلي توما، رئيس مجلس إدارة شركة «جيمناي إفريقيا» (Gemini Africa)، ومؤسس وصاحب الملكية الفكرية لمشروع CinemaTech. 


- الأستاذة سارة بيسادا، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة شركة «سولاري»، وعضو لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة.
- الأستاذ شريف فتحي، المنتج ورئيس مجلس إدارة Shift Studios.

وتتولى الباحثة حنان عزت مهام مقرر اللجنة.

وتتمثل مهام اللجنة الاستشارية العليا في المشاركة في صياغة وتطوير السياسات والرؤى الفنية للمهرجان، والمساهمة في اختيار لجان التحكيم والمكرمين، وتطوير البرامج والفعاليات الموازية، إلى جانب دراسة التحديات التي تواجه المهرجان واقتراح الحلول المناسبة لها، والعمل على توسيع شبكة الشراكات الاستراتيجية وفرص التعاون على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي تشكيل اللجنة تأكيدًا على توجه المهرجان نحو ترسيخ منظومة عمل مؤسسية ومستدامة، تستثمر خبرات أعضائها في دعم الإدارة التنفيذية، وتطوير أدوات العمل، وفتح آفاق جديدة أمام المهرجان، بما يعزز حضوره وتأثيره في صناعة السينما القصيرة عربيًا ودوليًا.

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير CISFF مؤسسة «بيت الفيلم» شريف مندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. الإستغناء عن معلمي الحصة بمدارس إدارة ههيا بالشرقية

وزير التربية والتعليم

ننشر خريطة توزيع 20340 معلم واخصائي مساعد تقرر تعيينهم بمختلف المحافظات

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته.. ومعلمته: جيت أشوف الواجب "لاقيتها جوة"

الذهب

الذهب يتخطى عتبة 4000 دولار مجددا بعد نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي

علم الاتحاد الأوروبي

أوروبا تطلب من مواطنيها الاستعداد لـ72 ساعة دون مساعدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوجه بوقف قيود تسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان في 3 محافظات

عداد الكهرباء القديم

ادفع مقدما.. خدمة جديدة للعدادات الكهرباء القديمة

موعد أول إجازة رسمية مقبلة

3 أيام متواصلة.. موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

ترشيحاتنا

صورة من الضبطية

ضبط هواتف وتابلت وكاميرات التصوير مهربة مع راكب سويدي في مطار الأقصر.. صور

مصر للطيران

رئيس مصر للطيران يبحث مع كبرى شركات تأجير الطائرات خطط تحديث أسطول الناقل الوطني

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

البدء الفوري في وضع الضوابط التنفيذية لاستكمال طلبات التصالح والتقنين بدمياط والدقهلية وكفر الشيخ

بالصور

تصميم واسع ولمسات شرقية ..منى زكى تخطف الأنظار باللون الأبيض

منى زكى باللون الأبيض تخطف الأنظار
منى زكى باللون الأبيض تخطف الأنظار
منى زكى باللون الأبيض تخطف الأنظار

بفقدان وزن.. أسماء ابو اليزيد فى نزهة رومانسية رفقة زوجها

اسماء ابو اليزيد فى نزهة رومانسية رفقة زوجها
اسماء ابو اليزيد فى نزهة رومانسية رفقة زوجها
اسماء ابو اليزيد فى نزهة رومانسية رفقة زوجها

افتتاح حديقة القوات المسلحة بالحلمية بعد الانتهاء من أعمال التطوير

إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة تفتتح حديقة القوات المسلحة بالحلمية بعد الانتهاء من أعمال تطويرها
إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة تفتتح حديقة القوات المسلحة بالحلمية بعد الانتهاء من أعمال تطويرها
إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة تفتتح حديقة القوات المسلحة بالحلمية بعد الانتهاء من أعمال تطويرها

دنيا سمير غانم بإطلالة تجع بين الجمال والرقى

دنيا سمير غانم بإطلالة تجع بين الجمال و الرقى
دنيا سمير غانم بإطلالة تجع بين الجمال و الرقى
دنيا سمير غانم بإطلالة تجع بين الجمال و الرقى

فيديو

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته.. ومعلمته: جيت أشوف الواجب "لاقيتها جوة"

رامي إمام وعادل إمام

رامي إمام يكشف عن رأيه في إعادة تقديم فيلم البحث عن فضيحة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النمر

هبة النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أوهام الخصومات الكبرى

المزيد