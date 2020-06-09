نورهان تشارك الجمهور صورا من طفولتها

شاركت الفنانة نورهان ، جمهورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بصور لها من طفولتها.





وظهرت " نورهان " في الصورة وهي ترتدى فستانا أنيقا، وعلقت عليها قائلة: "مين دى ياترى"، أما الجمهور فأعربوا عن إعجابهم بالصورة، حيث وصفها بعضهم بـ"البراءة" ووصفها آخرون بـ"العسولة".





يذكر أن آخر أعمال نورهان مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.





تدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة فى مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.



















