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بديلا للمضادات الحيوية .. 5 أنواع من الخضراوات تقضى على البكتيريا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:36 م
خضراوات
خضراوات
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نهى هجرس
تستخدم المضادات الحيوية على نطاق واسع لقتل البكتيريا ومنع نموها، والمضادات الحيوية الطبيعية هي الأفضل لأنها تأتي مع آثار جانبية ضئيلة أو معدومة. 

كما أنها تساعد في مكافحة البكتيريا التى ظهرت، وهناك قائمة كبيرة من الفواكه والخضروات والزيوت الأساسية والأعشاب المعروفة بخصائصها المضادة للميكروبات.

وكشفًا لك قدم موقع "boldsky" إليكم أبرز المضادات الحيوية الطبيعية التى تساعد على مكافحة البكتيريا.

- الثوم 
الثوم مضاد حيوي قوي لمسببات الأمراض الغذائية، وقد يساعد هذا المضاد الحيوي الطبيعي القوي في تقليل احتمالات التسمم الغذائي نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا ضد العديد من أنواع البكتيريا .

- الكركم 
الكركمين في الكركم هو مركب نشط حيويًا يتميز بخصائص مضادة للميكروبات، وفي دراسة مخبرية ، أظهر الكركمين جودة مضادة للبكتيريا ضد العديد من البكتيريا النشطة.


- العسل 
تم ذكر خاصية العسل المضادة للميكروبات منذ القدم، ويمتلك العسل خاصية علاجية بسبب نشاطه الـ مضاد للبكتيريا، توفر اللزوجة العالية حاجزًا وقائيًا في الوقاية من العدوى والتأثير المناعي لإصلاح الجروح.

- البصل 
البصل هو عشب شائع ومستخدم على نطاق واسع في كل مطبخ، وفي دراسة تستند إلى صحة الفم ، أظهر مستخلص البصل تأثير مضاد حيوي ضد البكتيريا ، والبكتيريا الأولية التي تسبب التهاب اللثة والتهاب اللثة. 

- الزنجبيل 
أظهرت إحدى الدراسات أن الزنجبيل ، وهو مركب كيميائي نباتي الفينول ف الزنجبيل الطازج ، له فاعلية مضادة للبكتيريا ضد جميع أنواع البكتيريا الفموية مثل Porphyromonas gingivalis (يسبب التهاب اللثة) ، Porphyromonas endodontalis .
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