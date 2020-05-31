الثوم أغربها .. 3 توابل سحرية تعالج الانسداد الرئوي في أيام

مرض الانسداد الرئوي المزمن هو مرض يجعل التنفس صعبًا، ويمكن أن يصبح قاتلا إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح، كما يعتبر التدخين والتعرض لتلوث الهواء؛ من الأسباب الرئيسية لمرض الانسداد الرئوي المزمن.
وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" الهندي؛ إليكم اهم طرق العلاج البسيطة للانسداد الرئوي.
- الثوم
يُعرف الثوم بخصائصه من المضادات الحيوية والمضادة للفيروسات ومضاد للبكتيريا ويساعد على تثبيط المخاط والقضاء على المخاط من أنابيب التهاب الشعب الهوائية وبالتالي يساعد على تخفيف مشكلة الجهاز التنفسي، كما أنه يساعد في تخفيف الألم أيضًا .
- الزنجبيل
يساعد الزنجبيل ، المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات ، على تكسير المخاط ، مما يسهل على جسمك طرد الهواء، كما أنه يساعد على تحسين الدورة الدموية إلى الرئتين ويقلل الالتهاب وعلاج الانسداد الرئوي
- الكركم
الكركمين الموجود في الكركم معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، كما يساعد الكركمين على مكافحة الإجهاد التأكسدي ويقلل من التهاب مجرى الهواء.