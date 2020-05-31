الثوم أغربها .. 3 توابل سحرية تعالج الانسداد الرئوي في أيام

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" الهندي؛ إليكم اهم طرق العلاج البسيطة للانسداد الرئوي.

- الثوم





يُعرف الثوم بخصائصه من المضادات الحيوية والمضادة للفيروسات ومضاد للبكتيريا ويساعد على تثبيط المخاط والقضاء على المخاط من أنابيب التهاب الشعب الهوائية وبالتالي يساعد على تخفيف مشكلة الجهاز التنفسي، كما أنه يساعد في تخفيف الألم أيضًا .







