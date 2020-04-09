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مرأة

تخلص من الانسداد الرئوي بهذه الطرق البسيطة

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:16 م
صدى البلد
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آلاء حسن
داء الانسداد الرئوي المزمن COPD  هو مرض التهاب مزمن في الرئة يقوم بإعاقة تدفق الهواء من الرئتين وتتضمن الأعراض مواجهة المشكلات في التنفس، والسعال، وتكوّن المخاط " البلغم" وإصدار صفير.

ينجم هذا المرض عن التعرُّض طويل المدى للغازات المهيجة أو المواد الجسيمائية العالقة، وغالبًا ما تصدر من دخان السجائر والأشخاص الذين يعانون داء الانسداد الرئوي المزمن COPD أكثر عرضةً للإصابة بمرض القلب أو سرطان الرئة أو الحالات المرضية المختلفة الأخرى.

على عكس بعض الأمراض يتميز الانسداد الرئوي المزمن بوضوح أسبابه وأساليب السيطرة عليه ترتبط معظم الحالات مباشرة بتدخين التبغ، وأفضل طريقة للوقاية من الانسداد الرئوي المزمن هو الامتناع عن التدخين أو التوقف عن التدخين الآن.

إذا كان لك تاريخ طويل مع التدخين، لن تبدو هذه الجمل بسيطة، خاصة إذا حاولت الإقلاع عن التدخين مرة أو مرتين أو أكثر في الماضي لكن استمر في محاولة الإقلاع عن التدخين من المهم أن تجد برنامجًا للإقلاع عن التدخين ليساعدك في تجربة الإقلاع للأبد فهذه هي أفضل فرصة لديك لحماية رئتيك من التلف.

التعرض المهني للأدخنة الكيماوية والأتربة هو عامل آخر من عوامل خطر الانسداد الرئوي المزمن إذا كنت تعمل وأنت مصاب بهذا النوع من مرض الرئة، فتحدّث مع مديرك عن أحسن الطرق لحماية نفسك، مثل استخدام معدات حماية التنفس.
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