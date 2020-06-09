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توك شو

أنا بخاف.. إلهام شاهين: قاعدة محظورة في البيت ومش بخرج بسبب كورونا.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:17 م
الهام شاهين
الهام شاهين
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هاني حسين
هنأت الفنانة إلهام شاهين، الإعلامي محمد مصطفى شردي بتقديمه لبرنامج " الحياة اليوم " على شاشة :الحياة".

وقالت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، :" نورت شاشة الحياة، وسعداء بعودتك للشاشة مجددا وكنا مفتقدينك".

واضافت إلهام شاهين:"  نحن في فترة مليئة بشائعات السوشيال ميديا بها، ونشهد اخبار كاذبة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا ".

وتابعت إلهام شاهين:"  نحن في حاجة إلى إعلام مستنير محترم يتحرى صحة الخبر ومصداقية المعلومات كي نوقف سيل الشائعات على السوشيال ميديا ".

ولفتت إلهام شاهين:"  قاعدة محظورة في البيت وعاملة حجر لنفسي، وانا بخاف واتبع الإجراءات الاحترازية واحترم النظام والقوانين  ولا اخرج من المنزل إلا للضرورة القصوى".

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