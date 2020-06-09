أنا بخاف.. إلهام شاهين: قاعدة محظورة في البيت ومش بخرج بسبب كورونا.. فيديو

هنأت الفنانة إلهام شاهين ، الإعلامي محمد مصطفى شردي بتقديمه لبرنامج " الحياة اليوم " على شاشة :الحياة".





وقالت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، :" نورت شاشة الحياة، وسعداء بعودتك للشاشة مجددا وكنا مفتقدينك".





واضافت إلهام شاهين:" نحن في فترة مليئة بشائعات السوشيال ميديا بها، ونشهد اخبار كاذبة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا ".





وتابعت إلهام شاهين:" نحن في حاجة إلى إعلام مستنير محترم يتحرى صحة الخبر ومصداقية المعلومات كي نوقف سيل الشائعات على السوشيال ميديا ".





ولفتت إلهام شاهين:" قاعدة محظورة في البيت وعاملة حجر لنفسي، وانا بخاف واتبع الإجراءات الاحترازية واحترم النظام والقوانين ولا اخرج من المنزل إلا للضرورة القصوى".



