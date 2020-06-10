ردا على تداول قيمة عقد ابنه .. أحمد شوبير: الأهلي شرف للجميع

علق الإعلامي أحمد شوبير على تداول قيمة عقد ابنه مصطفى شوبير، حارس النادي الأهلي.





وقال شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، النادي الأهلي خيره على شوبير وابنه، ولا يستطيع أحد أن يتحدث في اي مقابل مادي مقابل التواجد بداخله ".





وأضاف:" الأهلي شرف.. والحديث عن المقابل المادي داخل الأهلي غير مقبول يكفيك شرف التواجد داخل الأهلي".





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وأكد أحمد شوبير أن النادي الأهلي يمتلك منظومة متكاملة لا يستطيع أحد الحديث عنها ".





وأتم :" مش هرد على كافة التصريحات المنسوبة لمصطفي شوبير من بعض الأشخاص .