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رياضة

الأهلي يكافئ عمار حمدي ويعلن تفاصيل عقد مصطفى شوبير

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:36 م
مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
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عبدالحكيم أبوعلم
أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن لجنة التخطيط قامت بتعديل تعاقد عمار حمدي لاعب الوسط الشاب في وقت سابق .

وقال سيد عبدالحفيظ عبر قناة الأهلي أن هذا الأجراء تم  طبقًا لرؤيتهم في اللاعب ونضجه حيث كان تعاقده لا يتناسب مع المرحلة التي يمر بها.

وأضاف أن نفس الأمر ينطبق علي كل اللاعبين الذي يتم تصعيدهم  رويدًا رويدًا بحيث يحصل كل لاعب علي فرصته بالفريق الأول أو المنتخبات وبالتالي تقوم إدارة النادي بتقدير هذا الأمر.

واوضح أن مصطفي شوبير حارس المرمي الشباب تعاقده في الموسم الحالي هو 450 ألف جنية شاملة الضرائب.


وكشفت مصادر خاصة أن تعاقد مصطفي شوبير لمدة خمس مواسم بدءًا من العام الماضي الذي كان ب300 ألف جنيه ثم 450 ألف في الموسم الحالي ويصل الي مليون و750 ألف جنيه في موسمه الأخير.
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