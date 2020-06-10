AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مؤسف ومحزن .. طلعت يوسف ينتقد قناتي الأهلي والزمالك.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:29 ص
طلعت يوسف
طلعت يوسف
Advertisements
محمد رشاد
أبدى طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري استياءه مما يحدث عبر القنوات التليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي بين مسؤولي الأهلي والزمالك.


وأشار يوسف في تصريحات عبر قناة صدى البلد عبر برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت، إلى ضرورة تدخل وزارة الشباب والرياضة أو من وصفهم بـ"الحكماء" في الناديين لعمل مبادرة لإنهاء الأمر.

وقال يوسف: "يجب أن تكون هناك مبادرة من وزارة الشباب والرياضة أو من أحد الكبار داخل الناديين وبعيدًا عن مجلس الإدارة لإنهاء الأمر".

وأكمل: "الجماهير حزينة مما يحدث، نتمنى أن يكون هناك هدوء في المرحلة المقبلة، النشاط متوقف ونشاهد ما يحدث الآن فماذا سيحدث بعد عودته؟، الأمر محزن".

واختتم: "الأجواء غير جيدة ويجب إيقاف ما يحدث حاليًا حتى ولو عن طريق الحكماء في الناديين، بالتأكيد الأهلي والزمالك بهما الكثير من القامات المؤثرة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معتز البطاوي يشيد بمبادرة وزير الشباب والرياضة لدعم متضرري كورونا

اتحاد الكرة يضع اللمسات النهائية للمباراة الافتراضية بين الأهلي والزمالك

أيمن يونس: الهجوم المتبادل بين لاعبي الأهلي والزمالك بحثا عن الشهرة والنجومية.. فيديو

إسماعيل يوسف: ما حدث في السوبر "قلة أدب" ولا يليق بالكرة المصرية.. فيديو

محمد يوسف: توليت منصب المدرب العام حبا في الأهلي والخطيب.. ويشرفني العمل في أي منصب بالأهلي

ترشيحاتنا

أحمد الغندور يعلن وقف برنامج الدحيح

١٠٠٠ جنيه كفالة.. حبس شقيقة الفنانة زينة ٦ أشهر وبراءة أحمد عز في واقعة فندق الساحل الشمالي

بعد مفاوضات لسنوات.. إيطاليا واليونان تتوصلان لاتفاق تاريخي بشأن الحدود البحرية

لماذا وضع النائب العام فتاة التيك توك منة عبد العزيز بمركز لحماية المرأة؟.. قانونى يجيب

بنها في المقدمة .. تسجيل 252 حالة إصابة بفيروس كورونا في القليوبية اليوم

النائب العام يأمر بإيداع منة عبد العزيز بمركز لحماية المرأة المعنفة

AdvertisementS

كارتيرون يوافق على الرحيل عن نادي الزمالك | تفاصيل

مؤسف ومحزن .. طلعت يوسف ينتقد قناتي الأهلي والزمالك.. فيديو

مدرب بوركينا فاسو يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي ومنتخب مصر.. فيديو

عودة عصام الحضري للملاعب بـ مكالمة هاتفية.. أحمد ناجي يكشف الحقيقة

وزير الرياضة: مصير الدورى يحسمه مجلس الوزراء غدا .. وعمل لجنة الجنايني ينتهى 31 يوليو .. فيديو

يقترب من الأهلي مقابل 50 مليون جنيه.. مهارات وأهداف وكشف حساب سيرينو نجم صن داونز

رئيس اتحاد السلة: عودة النشاط منتصف أغسطس

طلعت يوسف: عمار حمدي اتشهر في الزمالك لا الأهلي.. فيديو

أخبار النادي الأهلي .. تفاصيل عقد نجل شوبير.. سيد عبد الحفيظ يعتذر للاتحاد السكندري

أخبار الرياضة .. تفاصيل شكوى النقاز ضد مرتضى منصور في الفيفا .. كارتيرون يوافق على الرحيل .. والأهلي يرد على حقيقة انتقال صالح جمعة للزمالك

مدرب بوركينا فاسو السابق: شيكابالا موهبة عظيمة والجيل السابق لمصر هو الأقوى.. فيديو

الأهلي يكافئ عمار حمدي ويعلن تفاصيل عقد مصطفى شوبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلب منه ارتداء الكمامة.. زبون يعتدي بوحشية على موظف في سلطنة عمان.. فيديو

تقوي المناعة وتعالج الأنيميا .. إليك فوائد الخميرة للجسم

الظهور الأول لـ أودي E-Tron جي تي موديل 2021.. صور