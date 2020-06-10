مؤسف ومحزن .. طلعت يوسف ينتقد قناتي الأهلي والزمالك.. فيديو

أبدى طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري استياءه مما يحدث عبر القنوات التليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي بين مسؤولي الأهلي والزمالك









وأشار يوسف في تصريحات عبر قناة صدى البلد عبر برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت، إلى ضرورة تدخل وزارة الشباب والرياضة أو من وصفهم بـ"الحكماء" في الناديين لعمل مبادرة لإنهاء الأمر.





وقال يوسف: "يجب أن تكون هناك مبادرة من وزارة الشباب والرياضة أو من أحد الكبار داخل الناديين وبعيدًا عن مجلس الإدارة لإنهاء الأمر".





وأكمل: "الجماهير حزينة مما يحدث، نتمنى أن يكون هناك هدوء في المرحلة المقبلة، النشاط متوقف ونشاهد ما يحدث الآن فماذا سيحدث بعد عودته؟، الأمر محزن".



