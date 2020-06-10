محمد فاروق يكشف شروط "كارتيرون" لتجديد عقده مع الزمالك وموعد صرف المستحقات.. فيديو

كشف الإعلامي محمد فاروق، شروط الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.





وقال قاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " كارتيرون ربط تجديد تعاقده مع الزمالك، باستمرار طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي لاعبي وسط الزمالك بالإضافة للمغربي أشرف بن شرقي".

وأضاف: "المدرب الفرنسي أبلغ إدارة الزمالك أن استمرار الثلاثي مع الزمالك الموسم المقبل شرط أساسي لتجديد تعاقده".





وأردف فاروق:" أن مسئولو نادي الزمالك، حددوا موعدا لصرف مستحقات لاعبي الفريق المتأخرة خلال الفترة الأخيرة الذي تسبب في حالة من الغضب لدى نجوم القلعة البيضاء.





وأكمل :" أبلغ أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، لاعبي الفريق بصرف مستحقاته المالية بداية من يوم السبت المقبل".





واختتم : " خزينة نادي الزمالك انتعشت مؤخرا بفضل تسديد أعضاء القلعة البيضاء الاشتراكات بداية من الشهر الجاري".