AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد فاروق يكشف شروط "كارتيرون" لتجديد عقده مع الزمالك وموعد صرف المستحقات.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:02 ص
كارتيرون
كارتيرون
Advertisements
محمد رشاد
كشف الإعلامي محمد فاروق، شروط الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال قاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " كارتيرون ربط تجديد تعاقده مع الزمالك، باستمرار طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي لاعبي وسط الزمالك بالإضافة للمغربي أشرف بن شرقي".
 
وأضاف: "المدرب الفرنسي أبلغ إدارة الزمالك أن استمرار الثلاثي مع الزمالك الموسم المقبل شرط أساسي لتجديد تعاقده".

وأردف فاروق:" أن مسئولو نادي الزمالك، حددوا موعدا لصرف مستحقات لاعبي الفريق المتأخرة خلال الفترة الأخيرة الذي تسبب في حالة من الغضب لدى نجوم القلعة البيضاء.

وأكمل :" أبلغ أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك،  لاعبي الفريق بصرف مستحقاته المالية بداية من يوم السبت المقبل".

واختتم : " خزينة نادي الزمالك انتعشت مؤخرا بفضل تسديد أعضاء القلعة البيضاء الاشتراكات بداية من الشهر الجاري".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الزمالك.. كارتيرون يفاجئ اللاعبين.. شوبير يرد على مرتضى منصور

أخبار الرياضة .. رحيل مرتضى عن الزمالك.. وتجديد تعاقد كارتيرون.. وفايلر يرفض كينو

إسلام صادق: الزمالك ينهي كافة التفاصيل لتجديد عقد كارتيرون

الزمالك يحسم جدل وجود أزمات بشأن تجديد عقد كارتيرون

الزمالك يتواصل مع فرجاني ساسي لتجديد تعاقده

كارتيرون يتفق على تفاصيل عقده الجديد مع الزمالك

ترشيحاتنا

أخبار النادي الأهلي .. تفاصيل عقد نجل شوبير.. سيد عبد الحفيظ يعتذر للاتحاد السكندري

تأجيل زيادة الكهرباء .. حقيقة أم شائعة .. الحكومة ترد

«تليفزيون النهار» تعلن عودة البث بعد توقف دام ثلاثة أيام

التكييف ينقل كورونا.. الصحة تحسم الجدل وتنصح بـ 3 أمور

أخبار الرياضة .. تفاصيل شكوى النقاز ضد مرتضى منصور في الفيفا .. كارتيرون يوافق على الرحيل .. والأهلي يرد على حقيقة انتقال صالح جمعة للزمالك

عداد كورونا في مصر.. 36829 إصابة و1306 وفيات 9786 متعافى

AdvertisementS

كارتيرون يوافق على الرحيل عن نادي الزمالك | تفاصيل

مدرب بوركينا فاسو يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي ومنتخب مصر.. فيديو

وزير الرياضة: مصير الدورى يحسمه مجلس الوزراء غدا .. وعمل لجنة الجنايني ينتهى 31 يوليو .. فيديو

رئيس اتحاد السلة: عودة النشاط منتصف أغسطس

يقترب من الأهلي مقابل 50 مليون جنيه.. مهارات وأهداف وكشف حساب سيرينو نجم صن داونز

أخبار النادي الأهلي .. تفاصيل عقد نجل شوبير.. سيد عبد الحفيظ يعتذر للاتحاد السكندري

أخبار الرياضة .. تفاصيل شكوى النقاز ضد مرتضى منصور في الفيفا .. كارتيرون يوافق على الرحيل .. والأهلي يرد على حقيقة انتقال صالح جمعة للزمالك

تقارير: كارتيرون يوافق على الرحيل عن الزمالك وتدريب النجم الساحلي

محمد فاروق يكشف شروط "كارتيرون" لتجديد عقده مع الزمالك وموعد صرف المستحقات.. فيديو

الأهلي يكافئ عمار حمدي ويعلن تفاصيل عقد مصطفى شوبير

لعن الله من أيقظها.. مسئولو القطبين يثيرون التعصب ويدعون للفتنة.. تقرير

خطوة واحدة تفصل اتحاد الكرة عن إعلان عودة الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوي المناعة وتعالج الأنيميا .. إليك فوائد الخميرة للجسم

الظهور الأول لـ أودي E-Tron جي تي موديل 2021.. صور

بدون أدوية.. 3 وصفات طبيعية لـ علاج بثور اللسان فى دقائق