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منوعات

ظهور عاصفة عملاقة على كوكب زحل.. تفاصيل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:03 ص
صدى البلد
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احمد شريف

أظهرت دراسة جديدة، أن الزاوية المسدسة غير العادية، التي تغطي القطب الشمالي لكوكب زحل، قد تكون ناتجة عن الأعاصير العملاقة التي تتعمق في الغلاف الجوي للكوكب الحلق.


ووفقًا للدراسة، التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يبلغ عرض هذا السداسي القطبي 18000 ميل، وقد تمت ملاحظته منذ 40 عامًا، منذ اكتشافه لأول مرة بواسطة وكالة ناسا فوييجر في عام 1981.


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وابتكر باحثون من جامعة هارفارد، نموذجًا جديدًا للغلاف الجوي في المختبر؛ لتقليد الظروف التي وجدت حول عاصفة ساتورن المضطربة.


واكتشف الباحثون أن الأعاصير العملاقة يمكن أن تشكل آلاف الأميال داخل  كوكب زحل العملاق الغازي ، الذي يتقاطع مع تدفقات نفاثة وتدفق هواء آخر يتحرك في اتجاهات مختلفة لإنشاء الشكل السداسي.


ووجد فريق الباحثين، أن العاصفة من المحتمل أن تكون عميقة جدًا، ربما آلاف الأميال في كوكب الغاز العملاق.

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