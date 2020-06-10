فيديوجراف.. ترسيم الحدود بين إيطاليا واليونان

وتعتبر هذه الاتفاقية مسعى من قبل الدولتين، خاصة اليونان في مواجهة التغول التركي الساعية إلى أخذ مناطق واسعة من دول المتوسط لصالحها والتي شكلت ضربة قاسمة للرئيس التركي رجب الطيب اردوغان وقضت على اهدافه في التنقيب عن النفط والغاز

مستندا إلى اتفاقية غير مشروعة وقعها مع فايز السراج رئيس جبهة الوفاق الليبية.