فيديوجراف.. ترسيم الحدود بين إيطاليا واليونان

وقعت إيطاليا واليونان اتفاقًا لترسيم الحدود فيما بينهما، ويقضي الاتفاق على ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل ما بين البلدين.
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وتعتبر هذه الاتفاقية مسعى من قبل الدولتين، خاصة اليونان في مواجهة التغول التركي الساعية إلى أخذ مناطق واسعة من دول المتوسط لصالحها والتي شكلت ضربة قاسمة للرئيس التركي رجب الطيب اردوغان وقضت على اهدافه في التنقيب عن النفط والغاز مستندا إلى اتفاقية غير مشروعة وقعها مع فايز السراج رئيس جبهة الوفاق الليبية.
ونستعرض المزيد من المعلومات عن اتفاقية ترسيم الحدود بين ايطاليا واليونان من خلال الفيديوجراف التالي.