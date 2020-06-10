فرجاني ساسي يستعد للعودة للتدريبات من على الشاطئ

نشر فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك ومنتخب تونس فيديو جديدًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





ويظهر في الفيديو وهو يقوم بعمل تدريبات بدنية علي الشاطئ برفقة مدرب خاص له لزيادة المعدل البدني له تمهيدا للعودة للتدريبات وعودة النشاط الكروي مرة اخري.





وقد علق علي الفيديو قائلا: الاستعداد الجسدي









ونال الفيديو اعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالاتى:





نجم الزمالك واحشنا





وحشتنا يا فر





مايسترو الزمالك





ايوا كدة مستنينك









وكان قد أكد فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك، أنه عانى نفسيا بسبب فترة الحجر الصحي التي عاشها خلال الأسابيع الأخيرة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.





كان فرجاني ساسي خضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد، أمس الأثنين، وذلك قبل بدء المعسكر التدريبي رفقة منتخب تونس.