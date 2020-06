علا رشدى تشارك جمهورها بـ استايل رقيق.. ومتابعون: بنحب صورك العشوائية

View this post on Instagram

حاسة اني رقيقة بزيادة في الصورة دي مَش انا خالص بس هي عجبه فريق العمل 😂😂😂🤣🤣🤣 Photography: @mostafammahmoud Production: @sarahwaelz Makeup: @cacoabdelnour Stylist: @rehameissaa Hair: @chezrichard @hair_for_her22