علا رشدى تشارك جمهورها بـ استايل رقيق.. ومتابعون: بنحب صورك العشوائية

نشرت الفنانة علا رشدى صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهرت بلوك بسيط على عكس طبيعتها التي تحب فيها ارتداء الكاجوال.





وكتبت معلقة:" حاسه أنى رقيقة بزيادة في الصورة دى مش انا خالص بس هي عاجبة فريق العمل".

نالت الصورة إعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم ما بين " ياعلا انتى جميلة في كل حالاتك بس احنا بنحب صورك العشوائية جدا بنحسك شبهنا.. كيوت اوى.. حلوه جدا.. تغيير حلو جدا".





وشاركت علا رشدي في مسلسل "بـ100 وش"، مع كل من الفنانين "آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي، وهو ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.