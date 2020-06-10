AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

علا رشدى تشارك جمهورها بـ استايل رقيق.. ومتابعون: بنحب صورك العشوائية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:47 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشرت الفنانة علا رشدى صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت بلوك بسيط على عكس طبيعتها التي تحب فيها ارتداء الكاجوال.

وكتبت معلقة:" حاسه أنى رقيقة بزيادة في الصورة دى مش انا خالص بس هي عاجبة فريق العمل".
نالت الصورة إعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم ما بين "ياعلا انتى جميلة في كل حالاتك بس احنا بنحب صورك العشوائية جدا بنحسك شبهنا.. كيوت اوى.. حلوه جدا.. تغيير حلو جدا".

وشاركت علا رشدي في مسلسل "بـ100 وش"، مع كل من الفنانين "آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي، وهو ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا كاسا دي بولاق أبوالعلا.. شاهد.. علا رشدى بشعر كيرلى

شاهد.. علا رشدى برفقة آسر ياسين في بـ100 وش

بـ بدلة أورنج .. علا رشدى تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

العائلة الكريمة.. آخر ظهور لـ علا رشدى من كواليس مسلسل "100 وش"

فطيرة بالسجق ولا بيتزا مارجريتا.. علا رشدي تمازح جمهورها على إنستجرام

بالأبيض والجينز.. علا رشدي تشعل السوشيال ميديا من أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

التضامن: لا توجد نية لفتح الحضانات الأسبوع المقبل

يقترب من الأهلي مقابل 50 مليون جنيه.. مهارات وأهداف وكشف حساب سيرينو نجم صن داونز

«تليفزيون النهار» تعلن عودة البث بعد توقف دام ثلاثة أيام

نائبة تعلن تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بـ كورونا

عداد كورونا في مصر.. 36829 إصابة و1306 وفيات 9786 متعافى

الدحيح يتصدر تويتر بعد وقف البرنامج.. ومغردون: أسوأ حاجة حصلت في تاريخ اليوتيوب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلب منه ارتداء الكمامة.. زبون يعتدي بوحشية على موظف في سلطنة عمان.. فيديو

تقوي المناعة وتعالج الأنيميا .. إليك فوائد الخميرة للجسم

الظهور الأول لـ أودي E-Tron جي تي موديل 2021.. صور