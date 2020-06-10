AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خلال جنازة فلويد.. جو بايدن يطالب بتطبيق العدالة العرقية في أمريكا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:49 ص
جو بايدن في كلمة
جو بايدن في كلمة خلال جنازة جورج فلويد
Advertisements
رحيم يسري
دعا جو بايدن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إلى تطبيق "العدالة العرقية" في الولايات المتحدة، وذلك خلال جنازة الأمريكي ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد، الذي قتل على يد شرطة مدينة منيابوليس.

وقال بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق "لم يعد بإمكاننا غض النظر عن العنصرية التي تؤلم روحنا"، وذلك بعد يوم من لقاء عائلة جورج فلويد قبل تشييع جنازته في مدينة هيوستن.

اقرأ أيضا:
وانتقد بايدن أكثر من مرة تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المتظاهرين المحتجين على مقتل فلويد، قائلا إنه لا يمكن ترك هذه اللحظة، معتقدين أنه يمكن مرة أخرى الابتعاد عن العنصرية التي لا تزال تعصف بالحياة الأمريكية.

وأعرب بايدن عن تعاطفه مع عائلة فلويد، قائلا إنهم على عكس باقي الناس يجب أن يحزنوا على الملأ، وأن لديهم هدف أسمى الآن وهو تغيير العالم باسم ابنهم فلويد.

وانتهت مراسم تكريم ووداع جورج فلويد في مدينة هيوستن، حيث تم دفنه في حدائق المدينة في جنازة مهيبة تحمل جثمانه عربة تجرها الخيول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم تفشي كورونا.. حشود بالمئات في انطلاق مراسم تأبين جورج فلويد

ارفعوا رُكباتكم عن أعناقنا.. مشاهد من مراسم تأبين جورج فلويد.. صور

مطالبات بالقصاص في وداع فلويد.. وخصم ترامب يتوعد القتلة

انتهاء مراسم وداع جورج فلويد.. وعربة تجرها الخيول لمثواه الأخير

ترشيحاتنا

ابنة ماجد المصري تطلب الدعاء لوالدتها بعد إصابتها بفيروس كورونا.. شاهد

١٠٠٠ جنيه كفالة.. حبس شقيقة الفنانة زينة ٦ أشهر وبراءة أحمد عز في واقعة فندق الساحل الشمالي

بنها في المقدمة .. تسجيل 252 حالة إصابة بفيروس كورونا في القليوبية اليوم

أحمد الغندور يعلن وقف برنامج الدحيح

طلب منه ارتداء الكمامة.. زبون يعتدي بوحشية على موظف في سلطنة عمان.. فيديو

أهم الأخبار | قرارات جديدة للحكومة بشأن أوقات الحظر خلال ساعات.. وتفاصيل اجتماع سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج قشرة الشعر للرجال.. 3 طرق سريعة المفعول

لزوم السهرة.. طريقة عمل لفائف الجبن والتيركي بخبز التورتيلا

إهانة للسود.. هجوم على إذاعة اليابان بسبب مقطع كرتون عنصري