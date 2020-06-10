خلال جنازة فلويد.. جو بايدن يطالب بتطبيق العدالة العرقية في أمريكا

دعا جو بايدن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إلى تطبيق "العدالة العرقية" في الولايات المتحدة، وذلك خلال جنازة الأمريكي ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد ، الذي قتل على يد شرطة مدينة منيابوليس.





وقال بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق "لم يعد بإمكاننا غض النظر عن العنصرية التي تؤلم روحنا"، وذلك بعد يوم من لقاء عائلة جورج فلويد قبل تشييع جنازته في مدينة هيوستن.





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وانتقد بايدن أكثر من مرة تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المتظاهرين المحتجين على مقتل فلويد، قائلا إنه لا يمكن ترك هذه اللحظة، معتقدين أنه يمكن مرة أخرى الابتعاد عن العنصرية التي لا تزال تعصف بالحياة الأمريكية.





وأعرب بايدن عن تعاطفه مع عائلة فلويد، قائلا إنهم على عكس باقي الناس يجب أن يحزنوا على الملأ، وأن لديهم هدف أسمى الآن وهو تغيير العالم باسم ابنهم فلويد.



