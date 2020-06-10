أشرف عبدالباقي يشارك جمهوره بفيديو من مسرح مصر.. ومتابعون: ممكن ترجعوا تاني؟

نشر الفنان اشرف عبد الباقى فيديو جديدًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





ويظهر في الفيديو، على ربيع و بعض الفنانين، من أحد المشاهد من مسرح مصر".





وكتب معلقا على الفيديو: "أشرف عبد الباقى يبيع الهواء لربيع".



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تفاعل الكثير من المتابعين على الفيديو وجاءت تعليقاتهم ما بين " من اجمل المسرحيات.. وحشنا اوى المسرح.. ممكن ترجعوا تاني؟".





يذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقي، مسرحية "جريمة في المعادي" يشارك في العرض مجموعة من شباب المسرح ، والعرض تدريب وإخراج الفنان أشرف عبد الباقي،ويعد هذا الموسم الثاني للعرض بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول.



