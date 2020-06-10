أشرف عبدالباقي يشارك جمهوره بفيديو من مسرح مصر.. ومتابعون: ممكن ترجعوا تاني؟

نشر الفنان اشرف عبد الباقى فيديو جديدًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
ويظهر في الفيديو، على ربيع و بعض الفنانين، من أحد المشاهد من مسرح مصر".
وكتب معلقا على الفيديو: "أشرف عبد الباقى يبيع الهواء لربيع".
اقرأ أيضا:
تفاعل الكثير من المتابعين على الفيديو وجاءت تعليقاتهم ما بين "من اجمل المسرحيات.. وحشنا اوى المسرح.. ممكن ترجعوا تاني؟".
يذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقي، مسرحية "جريمة في المعادي" يشارك في العرض مجموعة من شباب المسرح ، والعرض تدريب وإخراج الفنان أشرف عبد الباقي،ويعد هذا الموسم الثاني للعرض بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول.