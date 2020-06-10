صانع روبوت خدمة المرضى بمسشتفيات العزل: نعمل على تنفيذ عدد كبير منه..فيديو

قال محمد عبد الرحمن، صانع اول روبوت بمسشتفى العزل، إنه استغرق شهرا لرسم الرسومات الصناعية للروبوت والتنفيذ.





، لافتًا إلى انه تم عرض المشروع على رئيس جامعة المنصورة وهو الذى اكد وشدد على ضرورة تنفيذ مشروع الروبوت وبدأنا التنفيذ بسرعة.









وأضاف عبد الرحمن فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنه واجهته مشكلات أثناء تصنيع الروبوت لخدمة مرضى فيروس كورونا فى مستشفيات العزل وتم استبدالها بقطع غيار من منتجات أخرى كالاسكوتر وغيرها، مشيرًا إلى ان الروبوت يعمل الآن بافضل كفاءة.





وتابع أن الروبوت مصرى الصنع بنسبة 100%، وجسم الروبوت كله منتجات مصرية بالكامل ويتيح الروبوت التواصل مع المرضى عن طريق اللاسكلى كما انه مزود بكاميرا لكى يتحرك بحرية فى المكان ولكى لا يحتك ب مرضى فيروس كورونا بشكل مباشر.





وأوضح أن الروبوت لا يحتاج مساحات كبيرة ويحمل كميات كبيرة من الأوزان ويستغرق شحنه ساعة ونصف ويعمل لمدة 6 ساعات متواصلة.





وأشار إلى أن الروبوت يعمل بكفاءة جيدة ويتم تنفيذ روبوتات أكثر لخدمة اعداد أكبر من مرضى فيروس كورونا فى مستشفيات العزل، مؤكدًا أن كل مسشتفى للعزل تحتاج 2 روبوت لخدمة المرضى.