AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هل أوضاع كورونا تتجه للاستقرار بعد زيادة أرقام المتعافين؟.. مسئول بالصحة يجيب.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:11 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد عبد الفتاح مدير الشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إننا لن نستطيع تحديد الاستقرار والثبات في إصابات فيروس كورونا إلا بعد مرور أسبوع.

وأضاف محمد عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تقل في مصر؛ نتيجة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها، بالإضافة إلى الانحسار المجتمعي للفيروس الذى يحدث الآن.

وأوضح محمد عبد الفتاح، أنه خلال الـ 3 أو 4 أيام المقبلة  سيتم تحديد مستوى الإصابات بفيروس كورونا، وأكد أن الاستقرار الذى يحدث الآن في الحالات هو استقرار نسبي.

وأكمل تصريحاته، أن هناك زيادة في الوعي المجتمعي والتزاما واضحا في الشارع من المواطنين بارتداء الكمامات ونتمنى زيادته؛ لتخفيف أعداد الإصابات  بفيروس كورونا .

ونوه إلى أنه بعد انتهاء العيد ورمضان وجدنا أن هناك انخفاضا في أعداد الإصابات، لافتا إلى أن عدد المتعافين وصل إلي 11 الفا، والعلاج بالبلازما نجح في 90% من الحالات التي تم تجربته عليهم.

وأشار إلى أننا نأخذ بنصائح منظمة الصحة العالمية كجزء استرشادي، ولكن لدينا كوادر وكفاءات علمية وتجربتنا خاصة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرنسا تسجل ارتفاعا مرعبا في أعداد وفيات وإصابات كورونا

المكسيك تسجل 835 إصابة جديدة و46 وفاة بفيروس كورونا

المعدل يواصل الارتفاع.. بريطانيا تسجل 601 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الصحة: اليوم أعلى عدد شفاء وإصابات بفيروس كورونا

وزير الإعلام: 88% من المصابين بـ كورونا لا يحتاجون إلى العزل في المستشفى.. فيديو

منظمة الصحة: تخفيف الإجراءات الوقائية يتسبب في زيادة الإصابات بفيروس كورونا ..فيديو

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. باحث مصري يتوصل لـ علاج كورونا.. وهجوم على قناتي الأهلي والزمالك.. فيديو

أحمد ناجي عن تدريب حراس الزمالك : متحصلش حتى لو مش لاقي آكل .. فيديو

أعمال يصل ثوابها إلى الأب بعد وفاته .. الإفتاء تكشف عنها

تعبانة جدًا وفي الرعاية المركزة.. ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها

أصحابها محصنون.. أقل فصيلة دم عرضة للإصابة بفيروس كورونا

هواوي تعلن رسميًا عن هاتف Huawei P Smart S.. سعر ومواصفات

AdvertisementS

شكرا للي ربَّاكي يا صاينة اسمي.. أحمد فلوكس يوجه رسالة شكر لـ طليقته

تعبانة جدًا وفي الرعاية المركزة.. ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها

الفيروس يهاجمها.. 34% من مرضى كورونا أصيبوا بفشل كلوي في نيويورك

حال التزام المواطنين.. نائب مدير حميات إمبابة: أتوقع انتهاء جائحة كورونا بداية يوليو.. فيديو

أصحابها محصنون.. أقل فصيلة دم عرضة للإصابة بفيروس كورونا

عبر السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يعلق على ظاهرة جديدة

نجح على الحيوانات.. دواء كوري «يقضي تماماً» على كورونا

ما قدرة الشمس على تعقيم الكمامة بعد غسلها؟.. طبيب يحسم الجدل.. فيديو

من سيدة ألمانية.. تفاصيل ظهور ابن جديد لـ أحمد الفيشاوي

هل شرب السوائل يقي من كورونا واستئصال اللوزتين يساهم في الإصابة به؟.. طبيب يجيب

حيوان متهم بنقل فيروس كورونا للبشر.. قرار طارئ من الصين تجاهه

موجز السوشيال ميديا | أحمد السقا يثير فضول متابعيه.. وأول ظهور لابنة ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصحابها محصنون.. أقل فصيلة دم عرضة للإصابة بفيروس كورونا

شاهد .. فورد موستنج ماخ 1 موديل2021 بقوة خارقة

ما قدرة الشمس على تعقيم الكمامة بعد غسلها؟.. طبيب يحسم الجدل.. فيديو