هل أوضاع كورونا تتجه للاستقرار بعد زيادة أرقام المتعافين؟.. مسئول بالصحة يجيب.. فيديو

قال الدكتور محمد عبد الفتاح مدير الشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إننا لن نستطيع تحديد الاستقرار والثبات في إصابات فيروس كورونا إلا بعد مرور أسبوع.





وأضاف محمد عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تقل في مصر؛ نتيجة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها، بالإضافة إلى الانحسار المجتمعي للفيروس الذى يحدث الآن.





وأوضح محمد عبد الفتاح، أنه خلال الـ 3 أو 4 أيام المقبلة سيتم تحديد مستوى الإصابات بفيروس كورونا، وأكد أن الاستقرار الذى يحدث الآن في الحالات هو استقرار نسبي.





وأكمل تصريحاته، أن هناك زيادة في الوعي المجتمعي والتزاما واضحا في الشارع من المواطنين بارتداء الكمامات ونتمنى زيادته؛ لتخفيف أعداد الإصابات بفيروس كورونا





ونوه إلى أنه بعد انتهاء العيد ورمضان وجدنا أن هناك انخفاضا في أعداد الإصابات، لافتا إلى أن عدد المتعافين وصل إلي 11 الفا، والعلاج بالبلازما نجح في 90% من الحالات التي تم تجربته عليهم.





وأشار إلى أننا نأخذ بنصائح منظمة الصحة العالمية كجزء استرشادي، ولكن لدينا كوادر وكفاءات علمية وتجربتنا خاصة.