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تعليم

جامعة المنصورة تطلق أول روبوت لتقديم الخدمات لمرضى فيروس كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:12 م
صدى البلد
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همت الحسينى
قامت جامعة المنصورة بتصنيع أول روبوت بالجامعات المصرية لتقديم الخدمات إلى المرضى المصابين بفيروس كورونا بمستشفى العزل  للحفاظ على سلامة الأطقم الطبية وحمايتهم من انتقال العدوى بفيروس كورونا إليهم وتقليل فترات التعامل مع المرضي  وذلك  في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الإصابة بفيروس كورونا وحماية الأطقم الطبية.

فيما يقوم الروبوت الذى يتم التحكم به عن بعد بالتنقل بين غرف المرضى لتقديم الطعام والأدوية والمستلزمات  لهم ،  دون أي اتصال مباشر مع الطاقم الطبي  حيث تم تنفيذه بايدى احد أبناء جامعة المنصورة  ويدعى  محمد عبد الرحمن بالفرقة الرابعة بكلية التجارة وبمكونات متواجدة بالسوق المصرى.

 يعمل  الروبوت بواسطة التحكم  عن بعد يصل مداه 1000 متر فى الأماكن المفتوحة ، 250 متر داخل المنشآت والمستشفيات ويتميز بسهولة حركته واستخدامه  لأى من أعضاء الفريق الطبى يعمل بواسطة بطاريات شحن وتستمر من 4- 6 ساعات عمل  مستمر ويمكن اعادة شحنها خلال من ساعة ونصف الى ساعتين .

و يتميزالروبوت بقدرته على حمل وزن 150 كجم اضافة الى وزنه الأساسي والذى يبلغ 50 كجم   ومزود بكاميرا تنقل صورة الممرات والمريض الى سيتم توصيل الطعام والمستلزمات اليه عن طريق الموبايل كما تم تزويده بدائرة صوتية للتحدث مع المريض للتعرف على احتياجاته ويمكن تعقيمه بسهولة بكافة أنواع المطهرات ضد الفيروسات دون التأثير على المكونات التكنولوجية الداخلية.
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جامعة المنصورة تطلق أول روبوت لتقديم الخدمات لمرضى فيروس كورونا
جامعة المنصورة تطلق أول روبوت لتقديم الخدمات لمرضى فيروس كورونا
جامعة المنصورة تطلق أول روبوت لتقديم الخدمات لمرضى فيروس كورونا
جامعة المنصورة تطلق أول روبوت لتقديم الخدمات لمرضى فيروس كورونا
جامعة المنصورة تطلق أول روبوت لتقديم الخدمات لمرضى فيروس كورونا
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