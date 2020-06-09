قلعة الطب.. المنصورة الجامعي يجري أول ولادة بعد تحويله مستشفى عزل.. صور

قال الدكتور الشعراوي كمال مدير مستشفى المنصورة الجامعي: إن مستشفى العزل بالجامعة شهد، أمس الاثنين، أول مولودة لسيدة تبلغ من العمر 30 سنة من قاطني القاهرة الكبرى، توجهت أسرتها بها إلى المنصورة "قلعة الطب" بعد أن ساءت حالتها، حيث وجدت العناية الفائقة بمستشفى العزل.





وأضاف أن الفريق الطبي قام بإجراء عملية قيصرية تحت إشراف فريق طبي من أطباء التخدير والعناية المركزة والأمراض الصدرية والنساء والتوليد والاطفال و حديثي الولاده والفريق المعاون من التمريض والفنيين بقياده الدكتوره مروه عمر مدرس الامراض الصدريه وتحت اشراف الدكتور عمرو سمير مدير مستشفى العزل، مشيرا الى أن اداره المستشفى قامت بتذليل كل الصعوبات الفنيه أمام الطاقم الطبي حتى يقوم بدوره على اكمل وجه.





وأشاد بالدعم الكبير الذي تلقاه مستشفى العزل من الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والمراكز الطبيه مشيرا الى انه كان قد صدر قرار رئيس الجامعه الدكتور أشرف عبدالباسط في بداية الشهر بالبدء في تشغيل مبنى الباطنة المخصص كمستشفى العزل بسعة 100 سرير و 12 سرير عنايه مركزه كمرحلة اولى يليها مستشفى النقاهه ومجمع العنايات ومركز تعقيم فيروسات الجهاز التنفسي بسعة 120 سريرا و75 سرير عنايه مركزه.





ومن جهتها، أشادت الدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب بفريق العمل والدور الذي تقوم به مستشفى العزل لخدمة المرضي من جميع انحاء الجمهورية.