AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قلعة الطب.. المنصورة الجامعي يجري أول ولادة بعد تحويله مستشفى عزل.. صور

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:49 ص
الدكتور الشعراوي
الدكتور الشعراوي كمال مدير مستشفى المنصوره الجامعي
Advertisements
همت الحسينى
قال الدكتور الشعراوي كمال مدير مستشفى المنصورة الجامعي: إن مستشفى العزل بالجامعة شهد، أمس الاثنين، أول مولودة لسيدة تبلغ من العمر 30 سنة من قاطني القاهرة الكبرى، توجهت أسرتها بها إلى المنصورة "قلعة الطب" بعد أن ساءت حالتها، حيث وجدت العناية الفائقة بمستشفى العزل.

وأضاف أن الفريق الطبي قام بإجراء عملية قيصرية تحت إشراف فريق طبي من أطباء التخدير والعناية المركزة والأمراض الصدرية والنساء والتوليد والاطفال و حديثي الولاده  والفريق المعاون من التمريض والفنيين بقياده الدكتوره مروه عمر  مدرس الامراض الصدريه وتحت اشراف الدكتور عمرو سمير مدير مستشفى العزل، مشيرا  الى أن اداره المستشفى قامت بتذليل كل الصعوبات الفنيه أمام الطاقم الطبي حتى يقوم بدوره على اكمل وجه. 

وأشاد  بالدعم الكبير الذي تلقاه مستشفى العزل من الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والمراكز الطبيه  مشيرا الى  انه كان قد صدر قرار رئيس الجامعه الدكتور أشرف عبدالباسط في بداية الشهر بالبدء في تشغيل مبنى الباطنة المخصص كمستشفى العزل بسعة 100 سرير و 12 سرير عنايه مركزه كمرحلة اولى يليها مستشفى النقاهه ومجمع العنايات ومركز تعقيم فيروسات الجهاز التنفسي بسعة 120 سريرا و75 سرير عنايه مركزه.

ومن جهتها، أشادت الدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب بفريق العمل والدور الذي تقوم به مستشفى العزل لخدمة المرضي من جميع انحاء الجمهورية.
قلعة الطب.. المنصورة الجامعي يجري أول ولادة بعد تحويله مستشفى عزل.. صور
قلعة الطب.. المنصورة الجامعي يجري أول ولادة بعد تحويله مستشفى عزل.. صور
قلعة الطب.. المنصورة الجامعي يجري أول ولادة بعد تحويله مستشفى عزل.. صور
قلعة الطب.. المنصورة الجامعي يجري أول ولادة بعد تحويله مستشفى عزل.. صور
قلعة الطب.. المنصورة الجامعي يجري أول ولادة بعد تحويله مستشفى عزل.. صور
Advertisements

ترشيحاتنا

ظهور مفاجئ وبالكمامة.. حسن شاكوش ينشر صورة لخطيبته

العربية: دخول وحدات من الجيش الوطني الليبي إلى حقول النفط بالجنوب

أخبار الحوادث.. المؤبد لمشرف دار أيتام هتك عرض 6 أطفال.. والنيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل حنين حسام

بالدولار.. تعرف على سعر فستان ياسمين صبري الجديد.. صور

أخبار الفن.. حقيقة مشاجرة شيرين وحسام حبيب.. حسن شاكوش وخطيبته بـ الكمامة.. رسالة ابنة رجاء الجداوي لمدير مستشفى العزل

في ذكرى ميلاد زيزي البدراوي.. لماذا رفضت القُبلات والمشاهد الساخنة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجول .. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث جلسة تصوير .. شاهد

تعرف على مواصفات أزيرا 2021 في السعودية .. صور

تعرف على فوائد لبان الذكر للبشرة والشعر