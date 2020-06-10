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فن

طلقها يا حسين.. أحمد زاهر يقلد الشيخ مبروك في تحد جديد عبر التيك توك

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:48 ص
احمد زاهر و ابنتة
احمد زاهر و ابنتة ليلي
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ميرنا محمود
شارك الفنان أحمد زاهر  جمهوره في تحد جديد مع ابنته  ليلى عبر موقع الفيديوهات الشهير تيك توك.

وظهر أحمد زاهر بالفيديو وهو يقلد الشيخ مبروك عطية بينما تقلد ليلى إحدى المتصلات بجملة : حسين طلقها يا حسين . 

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وجاءت التعليقات كالآتي:
وعرش ربنا دمكم سكر ،احلي اتنين علي التيك توك ،عايزين فيديو هات تيك توك كتير الفترة دي ،رينا يخليكوا لبع.  

وشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانيه ببطولة  مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.
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