شهر التوعية بالجنف: أهمية النصائح الغذائية واليوجا للأشخاص المصابين به

في 10 يونيو 2020 يتم الاحتفال بشهر التوعية بالجنف في كل عام في يونيو بهدف زيادة الوعي حول الجنف والكشف المبكر عنه ، وتثقيف الناس حول هذه الحالة الطبية ، وتوحيد مرضى الجنف ، وعائلاتهم ، والخبراء والمؤسسات الطبية تحت سقف واحد حتى يتمكنوا من مشاركة قصصهم ومساعدة الآخرين بنفس الحالة.





يهدف الشهر أيضًا إلى بناء الشبكات من خلال تنظيم الحملات والأحداث والأنشطة المحلية لمساعدة الأشخاص على معرفة المزيد عن الجنف.





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ما هو الجنف؟





وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير ،أن الجنف هو تشوه في العمود الفقري حيث ينحني العمود الفقري (في شكل "C" أو "S") بشكل غير طبيعي. يمكن أن يكون بسبب العيوب الخلقية أو الشذوذ الوراثي أو عدم التوازن الهرموني أو الحالات العصبية. حوالي 80 في المائة من الجنف المشخص ليس له سبب محدد. تحدث الحالة بشكل رئيسي أثناء أو قبل سن البلوغ (9-15 سنة) ويبلغ معدل الانتشار في الإناث ثماني مرات أكثر من الذكور. غالبًا ما يحدث التغيير في العمود الفقري ببطء ، وهذا هو السبب في صعوبة التشخيص في مرحلة مبكرة.





يسبب انحناء العمود الفقري مشاكل في وظائف أعضاء الجسم مثل القلب والرئتين. على الرغم من أنها ليست مؤلمة ، إلا أن تحريك الفقرات أو التواءها قد يسبب آلامًا في الظهر وتشنجًا عضليًا وألمًا في الصدر وضيقًا في التنفس وحالات صحية أخرى. يمكن علاج الجنف عن طريق الجراحة أو التدعيم اعتمادًا على شدته. هذه الحالة تستمر مدى الحياة ولا يمكن التحكم إلا في أعراضها.





لماذا النظام الغذائي مهم؟





لكي تنمو العظام وتصبح أقوى في حالة الجنف ، يجب أن يكون لدى الشخص نظام غذائي متوازن مع جميع العناصر الغذائية ، وخاصة فيتامين د والكالسيوم والمنغنيز وفيتامين ب 6 والنحاس والبوتاسيوم. هذه العناصر الغذائية ضرورية لتعزيز قوة العظام وكتلة العظام والصحة العامة للعظام. أحد أسباب الجنف هو نقص المغذيات إلى جانب العوامل الوراثية والبيئية. لا يمكن اعتبار عامل واحد من بين الثلاثة المذكورة أعلاه مسؤولًا عن الحالة. لا يمكن عكس العامل الوراثي ، مع ذلك ، من خلال الانتباه وتحسين العوامل الأخرى ، يمكن التحكم في تقدم الجنف. مع تطور الجنف بمعدل متزايد خلال فترة البلوغ أو خلال سن النمو الهام للطفل ، تشير بعض الأبحاث إلى أن اضطراب الهرمونات العصبية وأجهزة الإرسال العصبية يلعب أيضًا دورًا مهمًا إلى جانب هرمون الجنس (هرمون الاستروجين) وهرمونات النمو لذلك ، يعد النظام الغذائي مهمًا للجنف حيث يمكن التقليل من تقدمه إذا تم اتباع نظام غذائي مناسب يمكنه موازنة الهرمونات.





نصائح غذائية للجنف فيتامين ب 6:





يشمل أطعمة مثل الأسماك والبيض والدجاج ولحوم الأعضاء والخضروات الغنية بالنشا والفواكه غير الحمضية والأرز البني وفول الصويا (باعتدال).





النحاس:





يشمل أطعمة مثل الحبوب والشوكولاتة الداكنة (باعتدال) والبذور والمكسرات والمحار والخضر الورقية وكبد اللحوم. المنغنيز: يحتوي على البقوليات والفلفل الأسود والحبوب الكاملة والمحار والقهوة (باعتدال). فيتامين د: يشمل الأسماك الدهنية (السلمون والتونة) وصفار البيض والحبوب المدعمة. ضوء الشمس هو مصدر كبير لفيتامين د. الكالسيوم: يشمل أطعمة مثل التوفو والمكسرات والفواكه المجففة ومنتجات الألبان والخضروات ذات الأوراق الخضراء.





أحماض أوميجا 3 الدهنية:





تشمل الزيوت النباتية (زيت بذور الكتان وزيت الكانولا) وبذور الشيا واللبن والجوز والأسماك الدهنية. فيتامين E: ويشمل بذور عباد الشمس والبندق والفول السوداني والقرنبيط والزيوت النباتية. البروتينات: تشمل الأسماك واللحوم ومنتجات الألبان. تعتبر الأطعمة الغنية بالبروتين التي تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الثمانية مفيدة.





بيتا كاروتين:





ويشمل الجزر والسبانخ والمشمش. الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة: وتشمل التوت (الفراولة والعنب البري) والشوكولاتة الداكنة (باعتدال) والفواكه (المانجو والجوافة والبرتقال). ما يجب تفاديه الأطعمة التي هي أكثر في الأملاح. الكثير من الكافيين. الأطعمة المصنعة أو الأطعمة التي قد تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية. المشروبات السكرية أو الصودا. الكثير من الحمضيات أو العصائر. الأطعمة السريعة ، الشوكولاتة الداكنة بكميات زائدة





اليوجا للجنف :





تعتبر اليوجا مفيدة للجنف لإدارة أعراضه وألمه. يساعد على زيادة حركة ومرونة الجسم. تساعد اليوغا الأشخاص الذين يعانون من الجنف على اكتساب الاستقرار وتقوية العضلات والأنسجة الضامة للحفاظ على العمود الفقري محاذاة لمستويات معينة. من الأفضل استشارة خبير اليوغا أولًا حيث قد يساعدك في تسلسل اليوغا المناسب بعد معرفة نوع الجنف وشدته.





تتضمن بعض أوضاع اليوجا للجنف ما يلي:



