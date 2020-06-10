AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لرفع الحجز.. قرار عاجل من الضرائب بشأن المحجوز عليهم

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:53 ص
مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية
Advertisements
محمد يحيى
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على دعم أواصر الثقة مع كافة الممولين والمسجلين، وفى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وحرصًا على عودة الحياة الاقتصادية وتخفيف الآثار والتداعيات التى خلفها هذا الفيروس، قامت المصلحة بإصدار ملحق التعليمات التنفيذية رقم (46) لسنة 2020 باستمرار العمل بالتعليمات التنفيذية رقم (46) لسنة 2020 بشأن آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى 30 سبتمبر 2020.

اقرأ أيضا:
  
وأوضح " عبد القادر " أنه وفقًا للتعليمات التنفيذية رقم (46) لسنة 2020 ، فإنه يمكن للممول أو المسجل المحجوز عليه ضريبيًا سواء كان الحجز منقول أو حجز ما للمدين لدى الغير من قبل مصلحة الضرائب المصرية أن يتم رفع الحجز إذا التزم الممول أو المسجل بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها ، وذلك إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن  فى الموعد القانونى على نماذج الإخطار بعناصر ربط  الضريبة لعدم إستيفاء علم الوصول ( الشروط الشكلية ) مثل ( نموذج  19 ضرائب دخل – نموذج 15 ضرائب قيمة مضافة ).

أو إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن بناء على الإخطار فى مواجهة النيابة (نتيجة ارتداد النماذج الضريبية مؤشرًا عليه لم يستدل عليه أو غير معروف  أو عزل ) أو إعلان باللوحة نتيجة لإرتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق ، على أن يتم فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل .

 
وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب المصرية  " أن المصلحة تقوم برفع الحجز سواء كان هذا الحجز وقع وفقًا لمديونية واجبة الأداء بناء على قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو لجنة إنهاء المنازعات أوقرار لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى  ، فور سداد الممول أو المسجل نسبة ٥% من قيمة المديونية المحجوز بها ،مع الإتفاق على تقسيط باقى المديونية المستحقة نسبة 95 % على فترة لا تقل عن عامين ، وذلك حرصًا من المصلحة على عدم تحمل الممولين أعباء إضافية متمثلة فى مقابل التأخيرأو الضريبة الإضافية  .

ولفت " عبد القادر " إلى  أن الأحكام الواردة فى التعليمات التنفيذية رقم (46 ) لسنة 2020 لا تسرى على حالات التوقف النهائى أو التصفية ، مشيرًا إلى أن مركز الإتصالات المتكامل التابع  لمصلحة الضرائب المصرية يتلقى كافة الإستفسارات  والمشكلات ، ويقوم بالرد على كافة الإستفسارات ، ويقدم الدعم الفنى  للمشكلات التى تواجه الممولين وذلك من خلال الإتصال على رقم ١٦٣٩٥.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توجيه جديد من الضرائب للممولين: قدموا طلبا لإنهاء المنازعة قبل 30 يونيو

وزير المالية: تكليف رئاسي بتعزيز الإجراءات الداعمة لمجتمع الأعمال حتى يتجاوز محنة كورونا

بدلا من 10%.. المالية: سداد ١% من قيمة الضريبة المتنازع عليها لرفع الحجز فورا

الضرائب: مزايا بالجملة للممولين المحجوز عليهم

الضرائب تعطي مهلة 3 شهور للمحجوز عليهم

ترشيحاتنا

حال التزام المواطنين.. نائب مدير حميات إمبابة: أتوقع انتهاء جائحة كورونا بداية يوليو.. فيديو

رجالة منسي.. بيتر ميمي ينشر صورًا من كواليس مسلسل الاختيار.. شاهد

شكرا للي ربَّاكي يا صاينة اسمي.. أحمد فلوكس يوجه رسالة شكر لـ طليقته

لأول مرة تسجل صفر إصابات.. أستراليا تنتصر على كورونا

10 مشاكل صحية .. أضرار القهوة للفتيات

الفيروس يهاجمها.. 34% من مرضى كورونا أصيبوا بفشل كلوي في نيويورك

AdvertisementS

شكرا للي ربَّاكي يا صاينة اسمي.. أحمد فلوكس يوجه رسالة شكر لـ طليقته

تحارب كورونا بشراسة.. فصيلة الدم هذه الأكثر مقاومة للفيروس الخطير

تعبانة جدًا وفي الرعاية المركزة.. ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها

لرفع الحجز.. قرار عاجل من الضرائب بشأن المحجوز عليهم

لأول مرة تسجل صفر إصابات.. أستراليا تنتصر على كورونا

هل أوضاع كورونا تتجه للاستقرار بعد زيادة أرقام المتعافين؟.. مسئول بالصحة يجيب.. فيديو

وسط تحذيرات من مظاهرات فلويد.. ارتفاع عدد إصابات كورونا في ألمانيا إلى 184193 حالة

بعد إعلان خطوبتها من عمر إسلام.. تعرف على العمر الحقيقى وزيجات نيللى كريم

الفيروس يهاجمها.. 34% من مرضى كورونا أصيبوا بفشل كلوي في نيويورك

حال التزام المواطنين.. نائب مدير حميات إمبابة: أتوقع انتهاء جائحة كورونا بداية يوليو.. فيديو

من الخميس للسبت... الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. فيديو

عبر السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يعلق على ظاهرة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ2 مليون جنيه.. بالصور سيارة السادات المفضلة من الداخل والخارج

خطوبة نيللى كريم.. 10 معلومات لا تعرفها عن خطيبها عمر إسلام وزيجاته.. صور

حادث لا يصدق.. امرأة غيورة تطعن حبيبها بسبب رسالة تهنئة بعيد ميلادها