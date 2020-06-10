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اقتصاد

بمشاركة من كلية هارفارد لإدارة الأعمال.. المعهد المصرفي يطلق الحلقة الثانية من سلسلة EBI Talks

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:23 ص
صدى البلد
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محمد يحيى
أطلق المعهد المصرفي المصري EBI، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، ثاني حلقات "EBI Talks" بإدارة السيد عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، ومشاركة الدكتور "مايكل توشمان"، رئيس هيئة التدريس لبرنامج الإدارة المتطورة في كلية هارفارد لإدارة الأعمال

وقد تحدث الدكتور توشمان عن اتخاذ القرارات مع كيفية وضع الإستراتيجيات في وقت الأزمات مثل الأزمة التي يشهدها العالم حاليًا من تبِعَات انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن الخطوات التي يجب أن تسير عليها المؤسسات المصرفية والمالية لزيادة قدرتها على التعليم والتدريب بشكل أسرع من أي وقت مضى. 


وأشار الدكتور توشمان أيضًا إلى كيفية استغلال أزمة كورونا في تعزيز فرص الابتكار، إضافة إلى تعزيز قدرات المستثمرين والسماح لهم بقيادة التغير، كما شدد على أهمية تحرك المؤسسات المصرفية للتنافس مع المؤسسات المصرفية الأخرى من خلال إيجاد حلول مبتكرة تقدم للعملاء في وقت الأزمات.

وتأتي حلقات EBI Talks كسلسلة من اللقاءات عبر الانترنت والتي تم طرحها من قبل المعهد لإتاحة الفرصة للجمهور للاستفادة من خبرات قادة القطاع المصرفي المصري وخبراء من قطاعات مختلفة.

وجدير بالذكر أن هذه الحلقات كان من المزمع عقدها قبل أزمة كورونا بالشكل التقليدي المعتاد داخل قاعات المؤتمرات ودعوة 500 مدعو/مشارك على أقصى تقدير، إلا ان الظروف الراهنة قد دعتنا إلى عقدها عبر الانترنت على صفحات التواصل الاجتماعي مما ساهم في استفادة مئات الألوف من المهتمين بتلك الموضوعات، الذين يستطيعون مطالعتها في أي وقت ومن أي مكان، ليس في مصر فقط بل في افريقيا وحول العالم. فقد تخطى عدد المشاهدات للحلقتين الأولى والثانية 930 ألف مشاهدة حتى الآن، وهو عدد هائل لم يكن ليشارك في الحضور بأي حال من الأحوال في حال عقد الحلقات في الواقع.

وكان  طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة هو ضيف أولى حلقات EBI Talks.
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