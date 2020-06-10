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برلمان

بعد انضمام تامر عوف.. رئيس الحزب الجمهورى يكشف الهيكل التنظيمى للحزب

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:25 ص
المهندس حازم عمر
المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى
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حسن رضوان
قال المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن تامر عوف إنضم لصفوف الحزب ليصبح الأمين العام المساعد للحزب، مع العلم بأن الأمين العام طبقا للائحة الحزب ونظامه الأساسي له اثنان أمناء عموم مساعدين.

وأوضح "عمر" لـ"صدى البلد"، أن  التسلسل القيادي بالنسبة للأمانة العامة للحزب هو رئيس الحزب المهندس حازم عمر، ونائب الرئيس أحمد أبو هشيمة، والأمين العام د. صفى الدين خربوش، والأمين العام المساعد تامر عوف، والأمين العام المساعد د. وليد ضياء الدين، وبعد ذلك ياتى الأمناء المركزيين، وأمناء المحافظات، وأعضاء هيئة مكاتب المحافظات، وأمناء المراكز والأقسام، وأعضاء هيئة المراكز والأقسام.

تابع رئيس حزب الشعب الجمهورى حديثة:" أما  إذا وضعنا في الاعتبار المستويات التنظيمية علي مستوى الحزب فإن الهيئة العليا للحزب برئاسة رئيس الحزب  والمكتب السياسي للحزب برئاسة رئيس الحزب هما أعلى سلطتين في الحزب وكلاهما يرأس الأمانة العامة وذلك طبقا للائحة الحزب ونظامه الأساسي .

وجدير بالذكر أن تامر عوف لديه خبرة فى العمل السياسى أكثر من 25 عاما وشغل مناصب متعددة داخل الحكومة وكان أخرها المستشار السياسى للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق.
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