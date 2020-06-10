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مدير رواد مصر 2030 : توفير الأدوات التى يحتاجها الشباب عند التخرج

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:29 ص
الدكتورة غادة خليل
الدكتورة غادة خليل
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة غادة خليل ، مدير مشروع رواد مصر 2030 بوزارة التخطيط ، إن المشروع  يقوم على ثلاثة محاور اساسية ، مشيرة الى ان المحور  الاول تعليمى ويتضمن أطلاق ماجستير لريادة الاعمال مع جامعة كامبريدج وننفذه بالتعاون الاكاديمى مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

واضافت دكتور غادة خليل ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، هذا الصباح ، المذاع على فضائية ، " اكسترا نيوز"،مع الاعلامية ،خلود زهران"، أن هذا الماجستير اطلقنا فيه 40 منحة والشباب به على وشك التخرج واخرجوا مشاريع عظيمة فى ظل ازمة كوفيد 19.

واشارت مدير مشروع رواد مصر 2030 بوزارة التخطيط ، الى ان النواحى التعليمية تقدم منح مع الجامعتين الامريكية والالمانية ايضًا،ونحاول توفير كافة الادوات التى يحتاجها الشباب عند التخرج على معايير دولية مرموقة فى مجال ريادة الاعمال .

وتابعت مدير مشروع رواد مصر 2030 بوزارة التخطيط : اطلقنا حملة ابدأ مستقبلك ، على مستوى المدارس والجامعات ، ونجحنا فى توعيه ما يقرب من  600 الف طالب وطالبه فى المرحلة الاعدادية ، والعمل مع طلاب الجامعات على تحويل افكاره الى مشروع ليوفر الى نفسه وظيفة.

واكدت مدير مشروع رواد مصر 2030 بوزارة التخطيط ، ان المحور الثالث هو حاضنات الاعمال ، لان رائد الاعمال يمتلك فكرة صغيرة والحاضنة تظل بجواره حتى يقف على رجله ويطور فكرتة وينشأ شركة كاملة لنفسه  .
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