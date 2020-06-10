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حوادث

خلى بالك حيلة جديد للنصب على الفيس بوك.. سيدة تدعى أنها موظفة بحكومة أجنبية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجحت الأموال العامة في " ضبط سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" تمارس نشاطًا احتياليًا واسع النطاق فى الاستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب إحتيالى عبر شبكة "الإنترنت")

واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بأساليب وطرق إحتيالية مختلفة عبر شربكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والاستيلاء على أموالهم.

البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (مرشد سياحى – مقيم العمرانية بمحافظة الجيزة) بتعرضه لواقعة إحتيال والاستيلاء منه على مبلغ (ألف وخمسمائة دولار أمريكى- إثنى عشرة ألف جنيه مصرى) من قبل إحدى السيدات من خلال مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مدعية بأنها (موظفة بإحدى الحكومات الأجنبية) وزعمت قيام السلطات ببلادها منح مواطنى بعض الدول إعانات مالية لتحسين مستوى معيشتهم، وطلبت منه تحويل وإيداع المبلغ المالى "المستولى عليه" بأحد الحسابات البنكية بالبلاد كمصاريف إدارية وشحن لإستلام الإعانة المالية المزعومة.

 أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة، عن أن وراء تلك الواقعة إحدى السيدات (تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية – مقيمة البساتين بالقاهرة) .

حيث قامت المذكورة بممارسة نشاطًا احتياليًا واسع النطاق فى الإستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب إحتيالى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مستغلة مهارتها فى التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلى والهواتف المحمولة الحديثة ، وذلك عن طريق إنشائها وإدارة صفحات إلكترونية إحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" باسماء وصفات منتحلة – خلافًا للحقيقة – من بينها الصفحة الإلكترونية التى قامت من خلالها الإيقاع بالمجنى عليه.

وتقوم بإرسال العديد من طلبات الصداقة بطريقة عشوائية وعقب قبولها من ضحاياها تزعم قدرتها على منحهم إعانات مالية تبلغ مائة ألف دولار أمريكى مُرسلة من الخارج لمساعدة محدودى ومتوسطى الدخل ببعض الدول لتحسين مستوى دخلهم وتطلب من ضحاياها إيداع مبالغ مالية فى العديد من الحسابات البنكية كرسوم إدارية للسير فى إجراءات إرسال الإعانة المالية المزعومة للبلاد.

 كما أسفرت التحريات عن قيام المتهمة بفتح العديد من الحسابات البنكية بإسمها بالعديد من البنوك المصرية ببيانات مخالفة للحقيقة من حيث محل إقامتها وترددها على ماكينات الصراف الآلى لسحب المبالغ المالية المستولى عليها دون الدخول لصالات البنوك حتى تكون بمنأى عن ضبطها .

 عقب تقنين الإجراءات أشارت التحريات إلى تردد المتهمة على ماكينات الصراف الآلى بمناطق (القاهرة الجديدة – مدينة نصر – المعادى) وتستأجر شقة سكنية بمنطقة البساتين بالقاهرة، وحال ترددها على ماكينة الصراف الآلى لأحد البنوك بمنطقة القاهرة الجديدة أمكن ضبطها وعُثر بحوزتها على ( 5 ) بطاقات دفع الكترونى جميعهم بإسم المتهمة ومبلغ ( 10000 ) جنيه مصرى من متحصلات نشاطها الإجرامى و( 2 ) هاتف محمول .. بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهم على العديد من المواقع الإلكترونية الإحتيالية الوهمية على موقع "فيس بوك" بصور وبيانات أسماء "أجنبية" المستخدمة فى الإيقاع بضحاياها وإرسال طلبات الصداقة من خلالها ومحادثات نصية على تطبيقات "فيس بوك - واتس أب " تبين إرسالها بيانات حساباتها البنكية للعديد من الأشخاص وكمية من صور لإيداعات بنكية تم إيداعها فى الحسابات البنكية الخاصة بها مرسلة من أشخاص مختلفة .

 بمواجهة المذكورة بما أسفرت عنه التحريات والضبط.. أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المُشار إليه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
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