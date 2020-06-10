السعودية تنفذ 50 مشروعا فى الصومال بـ192 مليون دولار

كشفت إحصائية صادرة عن مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية ، أن حجم المساعدات التي قدمها المركز للشعب الصومالي الشقيق حتى الأول من يونيو الجاري وصلت إلى 191,976,007 دولار (مئة وواحد وتسعون مليونًا وتسعمائة وستة وسبعون ألفًا وسبعة دولار).





اقرأ أيضًا:-









وأوضحت الإحصائية أن 7 من شركاء المركز المنفذين للمشروعات قد عملوا في 8 قطاعات حيوية في الصومال ونفذوا 50 مشروعًا في هذه القطاعات.





ورصدت الإحصائية أن المركز انفق 74.4 مليون دولار على 25 مشروعًا في قطاع الأمن الغذائي، و 13.4 مليون دولار على 10 مشروعات بقطاع الصحة، و3.7 مليون دولار على مشروعين في قطاع الإيواء والمواد غير الغذائية، و75 مليون دولار على 4 مشروعات في قطاع التعافي المبكر، و13.8 مليون دولار على 3 مشروعات في قطاع المياه والإصحاح البيئي، و3.2 مليون دولار على مشروعين في قطاع التغذية، و8 مليون دولار على 3 مشروعات في قطاعات متعددة.



