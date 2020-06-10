السعودية تنفذ 50 مشروعا فى الصومال بـ192 مليون دولار

كشفت إحصائية صادرة عن مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، أن حجم المساعدات التي قدمها المركز للشعب الصومالي الشقيق حتى الأول من يونيو الجاري وصلت إلى 191,976,007 دولار (مئة وواحد وتسعون مليونًا وتسعمائة وستة وسبعون ألفًا وسبعة دولار).
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وأوضحت الإحصائية أن 7 من شركاء المركز المنفذين للمشروعات قد عملوا في 8 قطاعات حيوية في الصومال ونفذوا 50 مشروعًا في هذه القطاعات.
ورصدت الإحصائية أن المركز انفق 74.4 مليون دولار على 25 مشروعًا في قطاع الأمن الغذائي، و 13.4 مليون دولار على 10 مشروعات بقطاع الصحة، و3.7 مليون دولار على مشروعين في قطاع الإيواء والمواد غير الغذائية، و75 مليون دولار على 4 مشروعات في قطاع التعافي المبكر، و13.8 مليون دولار على 3 مشروعات في قطاع المياه والإصحاح البيئي، و3.2 مليون دولار على مشروعين في قطاع التغذية، و8 مليون دولار على 3 مشروعات في قطاعات متعددة.