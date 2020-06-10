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تقييم الوضع بعد أسبوعين.. وزارة التضامن: لا عودة للحضانات خلال الأسبوع المقبل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:50 م
عودة الحضانات
عودة الحضانات
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هاجر إبراهيم
أكد الدكتور محمد العقبي، المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعى، أن الحضانات لن تعود للعمل سواء الأسبوع المقبل أو الذى يليه، مشيرا إلى أنه بعد مرور هذين الأسبوعين سيتم تقييم الوضع ومعرفة إذا كان يوجد إمكانية للعودة من عدمه.


وقال "العقبي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أن الوضع فى فيروس كورونا متجدد ومستمر، وبالتالى يتم اتخاذ قرار مرن وسيتم النظر إليه إما بتجديد وقف العمل بالحضانات أو النظر إذا كان هناك إمكانية للعمل بها بشروط، وفى النهاية سيتم عرض القرار على مجلس الوزراء وسيتخذه المجلس وفقا للإستراتيجية العامة للدولة المصرية.


وأوضح أن وزيرة التضامن الاجتماعى وجهت بتطوير 1350 حضانة ودراسة جميع السيناريوهات للاستمرار فى عدم عمل الحضانات.


وأفاد بأن التفكير في العودة سيكون للحضانات التأجيرية والعلاجية والتى تخص الأطفال ذوى الإعاقة وأطفال التوحد وغيرها من الحضانات التى تقوم بأدوار علاجية وتأجيرية، وهذه يمكن أن يكون هناك عودة لها بعد الأسبوعين القادمين بشروط أيضا.


وأضاف أنه جار الآن العمل وإعداد دراسة فى حالة رجوع الحضانات ووضع طرق وقاية للعمل بها، بحيث تناسب هذه السن من الأطفال وفى نفس الوقت تناسب المعلمات اللاتي يتعاملن مع الأطفال فى تلك المراحل العمرية.
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