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أخبار العالم

الأقمار الصناعية تكشف حاملة طائرات مزيفة فى إيران

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:01 م
الأقمار الصناعية
الأقمار الصناعية تكشف حاملة طائرات مزيفة فى إيران
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سمر صالح
نشرت وسائل الأمريكية اليوم الأربعاء أنه وسط التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران كشفت صور الأقمار الصناعية أن إيران أسست حاملة طائرات وهمية تشبه التي تستخدمها البحرية الأمريكية.

وتشبه السفينة الإيرانية المزيفة بحاملات "نيتمز" الأمريكية، التي تعتبر أضخم السفن الحربية على الإطلاق، والتي أبحرت العديد منها إلى مياه الخليج العربي.

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وقالت الوكالة الأمريكية "أسوشيتد برس" أن حاملة الطائرات الوهمية، ظهرت خلال صور فضائية بميناء مدينة بندر عباس المطلة على الخليج العربي. 

ويبلغ طول حاملة الطائرات الإيرانية الوهمية 198 مترا وعرضها 48 مترا، وهي أقل حجما من حاملات الطائرات الأمريكية "نيتمز" التي يبلغ طولها 298 مترا وعرضها 74 مترا.

وقالت "أسوشيتد برس" إن إيران تحاول استخدام هذا النموذج في مناورات بالذخيرة الحية رغم أن المسؤولين بطهران لم يتحدثوا عن أمر هذه الحاملة.
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