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فن

بأغنية "معقول".. فضل شاكر يقترب من تحقيق مليون مشاهدة في 3 أيام

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:47 م
صدى البلد
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محمد نحلة

تقترب أغنية معقول للفنان فضل شاكر من تحقيق مليون مشاهدة عبر قناته على "يوتيوب" بعد ثلاثة أيام من طرحها.


تقول كلمات الأغنية : معقول إنساك معقول .. تنساني أنا على طول .. معقول ما نعود أحباب .. نمرق متل الاغراب.. و لا نبقى سوى .. ياما قالوا الهوا غلاب ..ولا مره حسبنا حساب".


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نبعد يا هوى .. يا هوى يا هوى .. ياما ياما عشاق .. نسيوا الأشواق .. ضاعوا وصاروا .. بهالعمر اوراق .. ياما كنا نقول .. عاشقين على طول

لا لا مش معقول .. تقدر يا فراق".

 

أغنية "معقول" كلمات والحان مروان خوري، فيديو ارت ورك محمد كشك.

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