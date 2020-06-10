مليون راكب استقلوا مترو الأنفاق و370 ألفا بالسكة الحديد| تفاصيل

أكدت وزارة النقل أن عدد ركاب خطوط المترو الثلاثة وصلت أمس الثلاثاء، إلى مليون و٦٣ ألفا و٨٨٣ راكبًا عبر خطوط مترو الأنفاق الثلاثة.

وقالت النقل خلال بيان لها، ان عدد ركاب الخط الأول ٦٠٦٦١٤ راكبًا والخط الثانى ٣٩٥٥٢٢ راكبًا والخط الثالث ٦١٧٤٧ راكبًا.





فيما بلغ عدد ركاب السكة الحديد أمس وفق بيان الوزارة 370 ألف راكب .





يذكر أنه تم تعديل جداول التشغيل اليومية لقطارات السكك الحديدية وتشغيل قطارات إضافية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتعديل ميعاد الحظر ليبدأ من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحًا.



