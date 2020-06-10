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رياضة

في الشيخ زايد.. اليو بادجى يتابع تدريبات لحراس المرمى تحت قيادة الحضري

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:25 م
اليو بادجي
اليو بادجي
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محمد رشاد
تابع السنغالي اليو بادجى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أحد تدريبات حراس المرمى تحت قيادة عصام الحضرى خلال تواجدهم فى أحد ملاعب التجمعات السكانية بمدينة الشيخ زايد.

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ونشر اليو بادجى مقطع فيديو يظهر فيه تدريب عصام الحضرى لأحد الحراس الصاعدين وأعطائه بعض التعليمات الخاصة بحراسة المرمى.

ويواصل السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، خوض تدريباته البدنية المنفردة سواء فى منزله أو أحد صالات الجيم التى تسمح له بالتواجد بشكل منفرد، وذلك من أجل الحفاظ على معدل لياقته البدنية، وعدم التأثر بشكل كبير فى ظل توقف مسابقة الدورى المصرى وجميع الأنشطة الرياضية فى مصر ومعظم دول العالم بسبب تفشى فيرس كورونا المستجد.

وشارك بادجى مع الأهلى فى 7 مباريات بمختلف البطولات خلال الموسم الجارى منذ انضمامه إلى الفريق فى ميركاتو يناير الماضى قادمًا من الدورى السويسرى، وسجل خلالها هدفًا وصنع هدفين لزملائه بالفريق قبل توقف النشاط.
في الشيخ زايد.. اليو بادجى يتابع تدريبات لحراس المرمى تحت قيادة الحضري
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